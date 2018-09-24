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Descontinuado
DS1155/12
Som que se adapta a sua casa
Compatível com iPhone 5 e com os iPods mais recentes através do conector Lightning, o altifalante de base DS1155 fornece um som cheio e rico e, além disso, proporciona uma apresentação da hora e uma luz nocturna suave, tornando-o no dispositivo perfeito para a sua mesa-de-cabeceira.
com conector Lightning
para iPod/iPhone
Porta USB para carregamento
6 W
Esta estação de base sincroniza automaticamente o relógio com o seu iPod/iPhone, se este estiver ligado e colocado na base.
3.4
de 5
34
Críticas
Miki66
24/09/2018
España
Muy contento
Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.
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Esta avaliação foi feita para DS1155 altavoz base
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carloscamblor
20/12/2013
España
Espectacular
Precioso y funcionamiento perfecto y sin ningún fallo, calidad precio impresionante.
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Seroj
08/06/2013
España
Original
Original diseño. Buen sonido. Lo unico que añadiria es que el conector lightnin fuera algo mas largo para poder colocar el iphone con funda bumper. No tiene de momento app de philips compatible.
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