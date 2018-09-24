ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Imagem principal
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Imagem principal

Descontinuado

altifalante de base

DS1155/12

3.4

| (34) Críticas

Som que se adapta a sua casa

Compatível com iPhone 5 e com os iPods mais recentes através do conector Lightning, o altifalante de base DS1155 fornece um som cheio e rico e, além disso, proporciona uma apresentação da hora e uma luz nocturna suave, tornando-o no dispositivo perfeito para a sua mesa-de-cabeceira.

Ver todos os benefícios

Som que se adapta a sua casa

  • com conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • Porta USB para carregamento

  • 6 W

Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base

Esta estação de base sincroniza automaticamente o relógio com o seu iPod/iPhone, se este estiver ligado e colocado na base.

Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis

Design elegante e compacto para se adaptar a qualquer mesa-de-cabeceira

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.4

de 5

34

Críticas

24/09/2018

España

España

Muy contento

Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS1155 altavoz base

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS1155 altavoz base

20/12/2013

España

España

Espectacular

Precioso y funcionamiento perfecto y sin ningún fallo, calidad precio impresionante.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS1155 altavoz base

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS1155 altavoz base

08/06/2013

España

España

Original

Original diseño. Buen sonido. Lo unico que añadiria es que el conector lightnin fuera algo mas largo para poder colocar el iphone con funda bumper. No tiene de momento app de philips compatible.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS1155 altavoz base

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS1155 altavoz base

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis