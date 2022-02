Som que se adapta a sua casa

Diga adeus aos fios com a transmissão via Bluetooth e aproveite mais a sua experiência de música, jogos e vídeos com este altifalante de base Philips DS3500/12. Ligue o seu iPod/iPhone/iPad ao seu computador via USB. Ligue a ficha para alimentação da partir da corrente ou utilize pilhas. Ver todas as vantagens