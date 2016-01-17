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Descontinuado
Som que se adapta a sua casa
Diga adeus aos fios com a transmissão via Bluetooth e aproveite mais a sua experiência de música, jogos e vídeos com este altifalante de base Philips DS3500/12. Ligue o seu iPod/iPhone/iPad ao seu computador via USB. Ligue a ficha para alimentação da partir da corrente ou utilize pilhas.
para iPod/iPhone/iPad
Alimentado a pilhas/CA
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
4.0
de 5
27
Críticas
92%
recomendam este produto
PRoman23
17/01/2016
España
Altavoces excelentes y versatiles
Es un todo en uno: altavoz de sonido excelente, cargador de iPhone e iPod, transmisor bluetooth, etc. Potencia suficiente y diseño y acabados muy cuidados.
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Esta avaliação foi feita para DS3500 Altavoz base con Bluetooth®
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Esta avaliação foi feita para DS3500 Altavoz base con Bluetooth®
Francis
23/10/2011
España
Genial con Bluetooth
Lo puedes conectar con el dock pero yo conecto el IPad a través del bluetooth y con pilas y va genial. La calidad de sonido esta bien, con buenos bajos, y la potencia aceptable (10 watios).
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Brooksy
09/04/2013
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent Product
First class product. Very impressed with the sound. Easy to use and well worth the money.
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Esta avaliação foi feita para DS3500 docking speaker with Bluetooth®
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