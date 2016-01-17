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Descontinuado

altifalante de base com Bluetooth®

DS3500/12

4

| (27) Críticas | 92% recomendam este produto

Som que se adapta a sua casa

Diga adeus aos fios com a transmissão via Bluetooth e aproveite mais a sua experiência de música, jogos e vídeos com este altifalante de base Philips DS3500/12. Ligue o seu iPod/iPhone/iPad ao seu computador via USB. Ligue a ficha para alimentação da partir da corrente ou utilize pilhas.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Som que se adapta a sua casa

  • para iPod/iPhone/iPad

  • Alimentado a pilhas/CA

DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume

DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico

Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar música em qualquer lugar

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

27

Críticas

92%

recomendam este produto

17/01/2016

España

España

Altavoces excelentes y versatiles

Es un todo en uno: altavoz de sonido excelente, cargador de iPhone e iPod, transmisor bluetooth, etc. Potencia suficiente y diseño y acabados muy cuidados.

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Esta avaliação foi feita para DS3500 Altavoz base con Bluetooth®

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23/10/2011

España

España

Genial con Bluetooth

Lo puedes conectar con el dock pero yo conecto el IPad a través del bluetooth y con pilas y va genial. La calidad de sonido esta bien, con buenos bajos, y la potencia aceptable (10 watios).

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09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent Product

First class product. Very impressed with the sound. Easy to use and well worth the money.

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