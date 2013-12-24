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Descontinuado

altifalante de base com Bluetooth®

DS8300/10

3.3

| (4) Críticas

Encha a sua casa com som incrível, sem fios

O altifalante de base DS8300 fornece um som fascinante do iPod/iPhone/iPad através do conector Lightning. Aproveite mais a sua experiência de música, jogos e vídeos. Com transmissão via Bluetooth, pode desfrutar de um óptimo som a partir de qualquer ponto da divisão.

Ver todos os benefícios

Encha a sua casa com som incrível, sem fios

  • Bluetooth®

  • com conector Lightning

  • para iPod/iPhone/iPad

  • 30 W

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Entrada de áudio para reprodução de música portátil

A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone/iPad através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.3

de 5

4

Críticas

3
1

24/12/2013

España

España

Philips Altavoz

ME GUSTA COMO SUENA, SU DISEÑO Y CALIDAD, LO ÚNICO QUE ME HA LLEVADO TIEMPO DE ACOSTUMBRARME DE MANEJARLO ES SU MANDO...

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS8300 Altavoz base con Bluetooth®

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS8300 Altavoz base con Bluetooth®

11/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bit boomy, sometimes fidley to dock phone

The unit is a very good looking one. White shell and black cloth over speakers . The unit can house iPhone 5 or the correct version of iPad. I can't talk about iPad but the phone sits well. The sound is really loud if you want it. It's also a little boomy. I had to tinker with my phone setting to take a little bass off. The best feature is the Bluetooth button press it and it detects your phone and starts playing music. Also the remote all be it small at least has a bit of weight to it which I think I'd a good thing . I've give it four stars. But would call it. 9/10

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS8300 docking speaker with Bluetooth®

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DS8300 docking speaker with Bluetooth®

25/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Good while it lasted

Got this as a wedding present. Great sound but stopped working after about 4 years of infrequent use. Shame. Went for Philips because we thought we'd have it for life. Sadly, we have stuff in our freezer that has outlived it.

Pontos positivos

Great sound and bass

Pontos negativos

Not built to last

Esta avaliação foi feita para DS8300 docking speaker with Bluetooth®

Data de utilização 2017-11-25

Esta avaliação foi feita para DS8300 docking speaker with Bluetooth®

Data de utilização 2017-11-25

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