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Descontinuado

altifalante de base com Bluetooth®

DS8400/10

Encha a sua casa com som incrível, sem fios

O altifalante de base DS8400 fornece um óptimo som do iPod/iPhone/iPad através do conector Lightning. Aproveite mais a sua experiência de música, jogos e vídeos. Com a transmissão via Bluetooth e a bateria recarregável, pode desfrutar de música em qualquer local via ligação sem fios.

Ver todos os benefícios

Encha a sua casa com som incrível, sem fios

  • Bluetooth®

  • com conector Lightning

  • para iPod/iPhone/iPad

  • 30 W, bateria recarregável

Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone/iPad através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

SoundCurve para som fantástico e cristalino

SoundCurve para som fantástico e cristalino

A cobertura posterior curvada com design cuidado deste altifalante de base Philips cria uma estrutura acústica extremamente eficaz para reprodução do som. A sua curva perfeita reforça a rigidez da caixa do altifalante, reduzindo significativamente a ressonância interna e eliminando a vibração e distorção do som. Poderá desfrutar de som límpido e fantástico com altifalantes com um design maravilhoso.

Especificações técnicas

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