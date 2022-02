Encha a sua casa com som incrível, sem fios

O altifalante de base DS8400 fornece um óptimo som do iPod/iPhone/iPad através do conector Lightning. Aproveite mais a sua experiência de música, jogos e vídeos. Com a transmissão via Bluetooth e a bateria recarregável, pode desfrutar de música em qualquer local via ligação sem fios. Ver todas as vantagens