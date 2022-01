Tecnologia de processamento digital puro para a melhor nitidez de som

A tecnologia avançada de processamento digital de som puro oferece um desempenho de som largamente superior quando comparada com a tecnologia convencional de processamento analógico de som, que pode ser encontrada em leitores com bases que utilizam a saída áudio analógica de um iPod/iPhone. Através da recolha da saída de áudio digital do iPod/iPhone e da aplicação do processamento digital em cada estado do circuito, é produzida uma relação muito mais elevada de sinal/ruído. Isto resulta numa nitidez de som sem precedentes, com um equilíbrio perfeito.