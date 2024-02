Sensor de proximidade para activar o painel de controlo retroiluminado

A maioria das aplicações topo de grama para audiófilos permite que o visor seja desligado – para desfrutar unicamente de música e para a energia estar concentrada na reprodução do som. Com a funcionalidade do sensor de proximidade, também pode desfrutar do mesmo. Afaste-se e a iluminação das teclas de funções é automaticamente reduzida. Quando aproxima as mãos, as teclas de funções acendem para que possa controlar a sua música sem confusões.