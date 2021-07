Baterias potentes em NiMH de 9,6 V para desempenho prolongado

As potentes baterias de níquel metal hídrido (NiMH)* de maior duração do mini aspirador da Philips não desenvolvem um efeito de memória. Com o passar do tempo, este efeito diminui a capacidade das baterias, reduzindo o tempo de funcionamento. Este mini aspirador com baterias NiMH oferece assim baterias de maior duração, quando comparado com produtos com baterias normais de níquel cádmio (NiCd) que desenvolvem um efeito de memória.