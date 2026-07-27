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Descontinuado

Mini-aspiradorAspirador portátil

FC6148/01

Mais ecologia, todos os dias
O mini aspirador EnergyCare de 10,8 V da Philips tem uma tecnologia leve, potente e de longa duração com bateria de iões de lítio. O sistema de carregamento eficiente pára de consumir energia quando as baterias estão cheias para não desperdiçar energia.
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Poupe até 70% de energia com um carregamento eficiente*

Mais ecologia, todos os dias

  • Bateria de 10,8 V (lítio)

  • Sem saco, ciclónico

  • Acessório de bico e escova

  • Eco

Baterias de iões de lítio duráveis

Baterias de iões de lítio duráveis

As poderosas baterias de iões de lítio (Li-Ion) do mini-aspirador Philips apresentam uma maior potência quando comparadas com as baterias de níquel-cádmio (NiCd) padrão. Além disso, as baterias Li-Ion são leves, proporcionando uma experiência de limpeza sem dificuldades.

Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a sujidade em rotação no interior para assegurar uma alta potência de sucção optimizada e uma limpeza duradoura. O duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais pequenas.

Suporte de carregamento com escova e bico

Suporte de carregamento com escova e bico

O suporte de carregamento do mini-aspirador segura uma escova e um bico. A escova não permite a danificação de superfície delicadas durante a limpeza, por sua vez, o bico permite-lhe alcançar os pontos de difícil acesso.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. comparado com o modelo anterior Philips FC6050. Teste interno 2007 Philips Consumer Lifestyle.