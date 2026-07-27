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Descontinuado
FC6148/01
Bateria de 10,8 V (lítio)
Sem saco, ciclónico
Acessório de bico e escova
Eco
As poderosas baterias de iões de lítio (Li-Ion) do mini-aspirador Philips apresentam uma maior potência quando comparadas com as baterias de níquel-cádmio (NiCd) padrão. Além disso, as baterias Li-Ion são leves, proporcionando uma experiência de limpeza sem dificuldades.
O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a sujidade em rotação no interior para assegurar uma alta potência de sucção optimizada e uma limpeza duradoura. O duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade e o segundo filtro retém as partículas de pó mais pequenas.
O suporte de carregamento do mini-aspirador segura uma escova e um bico. A escova não permite a danificação de superfície delicadas durante a limpeza, por sua vez, o bico permite-lhe alcançar os pontos de difícil acesso.
Críticas
comparado com o modelo anterior Philips FC6050. Teste interno 2007 Philips Consumer Lifestyle.