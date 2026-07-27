Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
FC6903/01
Escova de sucção de 360°
25,2 V, até 75 minutos de autonomia
3 em 1: aspirador, esfregona e portátil
Acessórios integrados
A escova de sucção de 360° recolhe o pó e a sujidade mais rapidamente
As baterias de iões de lítio de alto desempenho de 25,2 V fornecem até 75 minutos de autonomia no modo Eco, 35 minutos no modo normal e 25 minutos no modo Turbo antes de recarregar.
O PowerBlade é um motor digital desenvolvido para criar um fluxo de ar elevado incomparável (>1000 l/min) que produz uma sucção de 360° na escova. Registe-se em Philips.com no prazo de 3 meses após a compra e usufrua de uma garantia do motor de 5 anos gratuitamente!
Críticas
Testado em comparação com os 10 aspiradores verticais sem cabo mais vendidos de valor superior a 300 € na Alemanha em 2017, utilizando o teste de limpeza de pavimento com muita sujidade desenvolvido pela Philips com base na norma internacional IEC60312-1. Jan. 2018.
Com sistema de aspirador e esfregona