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  • Aspira, limpa e seca de uma só vez
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Descontinuado

AquaTrio Pro

FC7088/01

Aspira, limpa e seca de uma só vez
O AquaTrio Pro aspira, lava e seca — tudo em simultâneo — em metade do tempo e com metade do esforço*. As escovas em microfibra são potentes e suaves, removendo a sujidade e as manchas com eficácia. Para resultados de limpeza perfeitos e visivelmente molhados em todo o tipo de pavimentos**.
Ver todos os benefícios

Limpeza a húmido visível para pavimentos

Aspira, limpa e seca de uma só vez

  • 3 em 1: aspira, lava e seca

  • Tecnologia Triple-Acceleration

  • Limpeza a húmido visível

  • Todos os pavimentos

Desempenho de limpeza avançado para resultados perfeitos

Desempenho de limpeza avançado para resultados perfeitos

- Aspira: o Aqua Cyclone potente recolhe e elimina todos os derrames, sujidade e pó - Limpa a húmido: escovas de microfibra em rotação pulverizam água limpa para eliminar eficazmente sujidade e aderências. Toda a sujidade é dissolvida pela água e recolhida para um depósito em separado. - Seca: a velocidade de rotação das escovas cria um fluxo de ar que deixa o chão praticamente seco

Mata até 99% das bactérias*** e reduz os alergénios

Mata até 99% das bactérias*** e reduz os alergénios

O AquaTrio Pro elimina até 99% de todas as bactérias*** e reduz os alergénios. Graças à separação num depósito de água limpa e um de água suja, todo o pó e alergénios serão retidos no depósito de água suja.

Eficaz com água fria/quente canalizada, com/sem detergente

Eficaz com água fria/quente canalizada, com/sem detergente

O AquaTrio Pro oferece-lhe excelentes resultados utilizando apenas água canalizada fria ou quente. Se necessário, também pode adicionar um detergente da sua preferência, mas utilize sempre um detergente de limpeza de chão com pouca ou nenhuma produção de espuma, que seja apropriado para o seu pavimento.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Apropriado para limpeza a húmido

  2. Em comparação com a limpeza utilizando um aspirador de 2200 W e a limpeza normal com esfregona

  3. quando utilizado com detergente