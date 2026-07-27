Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
FC7088/01
3 em 1: aspira, lava e seca
Tecnologia Triple-Acceleration
Limpeza a húmido visível
Todos os pavimentos
- Aspira: o Aqua Cyclone potente recolhe e elimina todos os derrames, sujidade e pó - Limpa a húmido: escovas de microfibra em rotação pulverizam água limpa para eliminar eficazmente sujidade e aderências. Toda a sujidade é dissolvida pela água e recolhida para um depósito em separado. - Seca: a velocidade de rotação das escovas cria um fluxo de ar que deixa o chão praticamente seco
O AquaTrio Pro elimina até 99% de todas as bactérias*** e reduz os alergénios. Graças à separação num depósito de água limpa e um de água suja, todo o pó e alergénios serão retidos no depósito de água suja.
O AquaTrio Pro oferece-lhe excelentes resultados utilizando apenas água canalizada fria ou quente. Se necessário, também pode adicionar um detergente da sua preferência, mas utilize sempre um detergente de limpeza de chão com pouca ou nenhuma produção de espuma, que seja apropriado para o seu pavimento.
Críticas
Apropriado para limpeza a húmido
Em comparação com a limpeza utilizando um aspirador de 2200 W e a limpeza normal com esfregona
quando utilizado com detergente