Tecnologia AirflowMax revolucionária para potência de sucção intensa

A tecnologia exclusiva AirflowMax mantém a potência de sucção mais forte durante mais tempo* para usar o saco mesmo até ao fim. A tecnologia é construída para a optimização de três elementos-chave: 1) Perfil com nervuras exclusivo dentro do compartimento do pó para maximizar o fluxo de ar na área do saco para o pó e permitir a utilização de toda a superfície do saco. 2) Capacidade do compartimento do pó concebido especialmente para este fim permite que o saco para se abra de forma uniforme. 3) Estruturas de fibras antiobstrução de alta qualidade no saco absorvem o pó sem obstruir os poros, evitando a redução da potência de sucção.