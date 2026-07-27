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Descontinuado

Performer CompactAspirador com saco

FC8373/09

2 Prémios

Desempenho máximo. Fácil de utilizar
O novo aspirador Philips Performer Compact oferece um desempenho de limpeza superior com esforço mínimo. A tecnologia AirflowMax mantém a potência de sucção mais forte durante mais tempo. A escova TriActive remove eficazmente o pó de todos os chãos.
Ver todos os benefícios

Compacto, mas potente com tecnologia AirflowMax

Desempenho máximo. Fácil de utilizar

  • 99,9% de recolha de pó

  • 900W

  • Filtro Allergy

Tecnologia AirflowMax revolucionária para potência de sucção intensa

Tecnologia AirflowMax revolucionária para potência de sucção intensa

A tecnologia exclusiva AirflowMax mantém a potência de sucção mais forte durante mais tempo* para usar o saco mesmo até ao fim. A tecnologia é construída para a optimização de três elementos-chave: 1) Perfil com nervuras exclusivo dentro do compartimento do pó para maximizar o fluxo de ar na área do saco para o pó e permitir a utilização de toda a superfície do saco. 2) Capacidade do compartimento do pó concebido especialmente para este fim permite que o saco para se abra de forma uniforme. 3) Estruturas de fibras antiobstrução de alta qualidade no saco absorvem o pó sem obstruir os poros, evitando a redução da potência de sucção.

A escova TriActive aplica 3 ações de limpeza numa só passagem

A escova TriActive aplica 3 ações de limpeza numa só passagem

A escova TriActive aplica 3 ações de limpeza numa só passagem: 1) Abre suavemente a carpete com a sua base concebida especialmente para eliminar o pó em profundidade. 2) Aspira as partículas maiores com a abertura maior na parte frontal. 3) Recolhe o pó e a sujidade junto dos móveis e das paredes com os seus canais de ar dos lados esquerdo e direito.

Acessórios integrados para a máxima conveniência

Acessórios integrados para a máxima conveniência

O aspirador foi concebido com acessórios integrados, para não precisar de transportar peças extra enquanto limpa. O bico está no reservatório e sempre pronto a utilizar.

Especificações técnicas

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Prémios

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Avisos legais

  1. 99,9% de recolha de pó em pavimentos com reentrâncias (IEC62885-2).