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Descontinuado
FC8373/09
99,9% de recolha de pó
900W
Filtro Allergy
A tecnologia exclusiva AirflowMax mantém a potência de sucção mais forte durante mais tempo* para usar o saco mesmo até ao fim. A tecnologia é construída para a optimização de três elementos-chave: 1) Perfil com nervuras exclusivo dentro do compartimento do pó para maximizar o fluxo de ar na área do saco para o pó e permitir a utilização de toda a superfície do saco. 2) Capacidade do compartimento do pó concebido especialmente para este fim permite que o saco para se abra de forma uniforme. 3) Estruturas de fibras antiobstrução de alta qualidade no saco absorvem o pó sem obstruir os poros, evitando a redução da potência de sucção.
A escova TriActive aplica 3 ações de limpeza numa só passagem: 1) Abre suavemente a carpete com a sua base concebida especialmente para eliminar o pó em profundidade. 2) Aspira as partículas maiores com a abertura maior na parte frontal. 3) Recolhe o pó e a sujidade junto dos móveis e das paredes com os seus canais de ar dos lados esquerdo e direito.
O aspirador foi concebido com acessórios integrados, para não precisar de transportar peças extra enquanto limpa. O bico está no reservatório e sempre pronto a utilizar.
Prémios
Críticas
99,9% de recolha de pó em pavimentos com reentrâncias (IEC62885-2).