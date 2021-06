Nova escova TriActive+ 3 em 1 recolhe partículas maiores e poeiras mais finas

A escova TriActive+ aplica 3 acções de limpeza numa só passagem: 1) Abre suavemente a carpete com a sua base concebida especialmente para eliminar o pó em profundidade. 2) Aspira as partículas maiores com a abertura maior na parte frontal. 3) Remove o pó e a sujidade junto dos móveis e das paredes com as duas escovas laterais.