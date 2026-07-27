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  • Desempenho máximo com PowerCyclone
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Descontinuado

PowerPro UltimateAspirador sem saco

FC9922/09

1 prémio

Desempenho máximo com PowerCyclone
O novo aspirador sem saco PowerPro Ultimate da Philips é sinónimo de desempenho de limpeza superior. O PowerCyclone 7 permite uma separação excepcional de pó e ar. A escova TriActiveMax assegura um desempenho excelente em todos os pisos.
Ver todos os benefícios

Eliminação do pó sem sujidade

Desempenho máximo com PowerCyclone

  • NanoClean de 2,2 l

  • Escova Super Turbo

O PowerCyclone 7 mantém uma elevada potência de sucção durante mais tempo

O PowerCyclone 7 mantém uma elevada potência de sucção durante mais tempo

O design aerodinâmico do PowerCyclone 7 minimiza a resistência do ar e assegura um desempenho de limpeza excecional através de 3 operações extremamente eficientes: 1) O ar entra rapidamente no PowerCyclone, graças à abertura reta e à superfície macia da entrada de ar. 2) A passagem de ar curva acelera rapidamente o movimento ascendente do ar na câmara ciclónica. 3) Na zona ciclónica superior, as lamelas de saída removem eficazmente o pó do ar.

Escova multiusos

Escova multiusos

A escova TriActiveMax adere perfeitamente ao chão e efectua 3 acções numa só passagem para limpar o seu chão em profundidade: 1) uma base concebida especialmente abre delicadamente a carpete e remove o pó em profundidade. 2) A abertura frontal grande recolhe partículas de maiores dimensões. 3) As escovas laterais asseguram uma limpeza perfeita ao longo dos rodapés.

Escova SuperTurbo para carpetes sem pêlos de animais

Escova SuperTurbo para carpetes sem pêlos de animais

A Escova SuperTurbo remove perfeitamente os pêlos de animais das carpetes.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_AWARD-1679549

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