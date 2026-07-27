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Descontinuado
FC9922/09
NanoClean de 2,2 l
Escova Super Turbo
O design aerodinâmico do PowerCyclone 7 minimiza a resistência do ar e assegura um desempenho de limpeza excecional através de 3 operações extremamente eficientes: 1) O ar entra rapidamente no PowerCyclone, graças à abertura reta e à superfície macia da entrada de ar. 2) A passagem de ar curva acelera rapidamente o movimento ascendente do ar na câmara ciclónica. 3) Na zona ciclónica superior, as lamelas de saída removem eficazmente o pó do ar.
A escova TriActiveMax adere perfeitamente ao chão e efectua 3 acções numa só passagem para limpar o seu chão em profundidade: 1) uma base concebida especialmente abre delicadamente a carpete e remove o pó em profundidade. 2) A abertura frontal grande recolhe partículas de maiores dimensões. 3) As escovas laterais asseguram uma limpeza perfeita ao longo dos rodapés.
A Escova SuperTurbo remove perfeitamente os pêlos de animais das carpetes.
Prémios
Críticas