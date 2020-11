O PowerCyclone 7 mantém uma elevada potência de sucção durante mais tempo

O design aerodinâmico do PowerCyclone 7 minimiza a resistência do ar e assegura um desempenho de limpeza excecional através de 3 operações extremamente eficientes: 1) O ar entra rapidamente no PowerCyclone, graças à abertura reta e à superfície macia da entrada de ar. 2) A passagem de ar curva acelera rapidamente o movimento ascendente do ar na câmara ciclónica. 3) Na zona ciclónica superior, as lamelas de saída removem eficazmente o pó do ar.