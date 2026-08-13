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  • Garantia de rapidez e eficiência
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Descontinuado

1700 seriesFerro a vapor

GC1830/02

1 prémio

Garantia de rapidez e eficiência
Na vida há muito mais que tarefas domésticas, por isso deseja fazê-las o mais rapidamente possível. Com a sua ponta especial em bico, os orifícios de vapor de design único e uma base com deslizar suave, este ferro de qualidade foi simplesmente concebido para a rapidez.
Ver todos os benefícios

Desenho da base para maximizar rapidez

Garantia de rapidez e eficiência

  • Base Dynaglide dourada

1700 W para uma saída de vapor elevada e constante

1700 W para uma saída de vapor elevada e constante

Este potente ferro aquece rapidamente e mantém temperaturas muito estáveis durante o funcionamento, facilitando a remoção eficaz dos vincos.

Vapor contínuo de até 22 g/min para uma melhor remoção dos vincos

Vapor contínuo de até 22 g/min para uma melhor remoção dos vincos

Vapor contínuo de até 22 g/min para uma melhor remoção dos vincos.

Base DynaGlide dourada para um deslizar perfeito

Base DynaGlide dourada para um deslizar perfeito

Base DynaGlide dourada resistente a riscos para um deslizar perfeito em todos os tecidos.

Especificações técnicas

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Prémios

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