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Descontinuado
GC2982/30
Vapor 35 g/min.; jacto de vapor 130 g
Base do ferro SteamGlide
Anticalcário
2300 Watts
Vapor contínuo até 35 g/min. para uma melhor remoção dos vincos.
O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.
A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma ótima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.
Prémios
Críticas