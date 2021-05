Botão Calc clean para a fácil remoção do calcário

Este ferro a vapor pode ser utilizado com água canalizada normal e o botão Calc Clean facilita a remoção de qualquer acumulação de calcário do seu ferro. Para manter o desempenho do seu ferro a vapor da Philips, deve utilizar esta função de limpeza do calcário uma vez por mês, se estiver a utilizar água canalizada normal.