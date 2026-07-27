Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

O ferro a vapor PowerLife Plus da Philips proporciona-lhe óptimos resultados dia após dia e nunca o decepciona com a sua nova base SteamGlide, a elevada saída contínua de vapor, a função de limpeza de calcário fácil de utilizar para vapor duradouro e um descanso extra estável.