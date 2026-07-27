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Descontinuado

PowerLife PlusFerro a vapor

GC2982/30

1 prémio

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
O ferro a vapor PowerLife Plus da Philips proporciona-lhe óptimos resultados dia após dia e nunca o decepciona com a sua nova base SteamGlide, a elevada saída contínua de vapor, a função de limpeza de calcário fácil de utilizar para vapor duradouro e um descanso extra estável.
Ver todos os benefícios

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

  • Vapor 35 g/min.; jacto de vapor 130 g

  • Base do ferro SteamGlide

  • Anticalcário

  • 2300 Watts

Vapor contínuo até 35 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Vapor contínuo até 35 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Vapor contínuo até 35 g/min. para uma melhor remoção dos vincos.

Jacto de vapor de 130 g para remover facilmente os vincos persistentes

Jacto de vapor de 130 g para remover facilmente os vincos persistentes

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma ótima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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