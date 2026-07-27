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Descontinuado
GC4522/00
Vapor 50 g/min.; jacto de vapor, 210 g
Base T-ionicGlide
Desativ. autom. segurança+anticalcário
2600 Watts
2600 W para um aquecimento rápido e um desempenho poderoso.
A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.
Prémios
Críticas