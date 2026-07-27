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Descontinuado

Azur Performer PlusFerro a vapor

GC4522/00

1 prémio

Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
O ferro a vapor Azur Performer da Philips combina um desempenho potente com facilidade de utilização. Combina a libertação rápida do calcário, a nossa base T-ionicGlide com o melhor deslize e classificada com 5 estrelas e a desativação automática de segurança para lhe proporcionar resultados de engomar perfeitos com facilidade.
Ver todos os benefícios

Com a nossa melhor base deslizante de sempre

Mais rápido, mais fácil e mais inteligente

  • Vapor 50 g/min.; jacto de vapor, 210 g

  • Base T-ionicGlide

  • Desativ. autom. segurança+anticalcário

  • 2600 Watts

2600 W para um aquecimento rápido e um desempenho poderoso

2600 W para um aquecimento rápido e um desempenho poderoso

2600 W para um aquecimento rápido e um desempenho poderoso.

Saída de vapor até 50 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Saída de vapor até 50 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Jacto de vapor até 210 g

Jacto de vapor até 210 g

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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