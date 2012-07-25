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Descontinuado
Óptimos resultados, o mínimo de esforço
Potente mas surpreendentemente prático, este sistema de engomar produz vapor contínuo a alta pressão. Pode voltar a encher o depósito de água destacável a qualquer altura e em qualquer lado, tornando o engomar fácil e rápido.
1,6 l
Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. É gerado um vapor potente consistente que penetra profundamente no interior das peças de roupa tornando o engomar mais rápido e melhor. A potência de vapor pode ser regulada para satisfazer as suas necessidades.
O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.
Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. A tecnologia exclusiva num ferro com gerador de vapor da Philips gera um vapor potente permitindo passar a ferro de uma forma mais simples, melhor e mais rápida.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Prémios
4.4
de 5
17
Críticas
100%
recomendam este produto
pkitten
25/07/2012
United Kingdom
Fantastic performance.
I used to hate ironing but now it's so easy. The pressurised steam makes the ironing no effort at all, even cotton that is "too dry". I thought long and hard before buying a steam generator and am delighted with my choice. I just wish I'd taken the plunge sooner. Can't recommend it highly enough.
Esta avaliação foi feita para 8400 series GC8420 Pressurised steam generator
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lonbhc
09/10/2011
United Kingdom
Excellent apart from the need for a separate base
Excellent steam generator iron. Two pieces of feedback: - need to manually de-scale every so often - no warning and if you don't do it, you will mess up a piece of ironing needing (at minimum) to re-wash - the iron does not stand on its end, needing a separate stamd to rest the iron on during ironing (re-positioning ironing, folding / setting up next piece of ironing). This is a nuisance that should be re-designed in future models.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 8400 series GC8420 Pressurised steam generator
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Aine
04/10/2011
United Kingdom
I am delighted with this product, its ease of use and excellent results
I thought it would be impossible to improve on my old steam generator system, however this product has exceeded expectations. It is light, user friendly and gives an excellent finish. Friends recently asked me if I was sending my bedding to the local laundry to be ironed!!
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