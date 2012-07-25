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  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator
  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator

Descontinuado

8400 seriesGerador de vapor pressurizado

GC8420/02

4.4

| (17) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

Óptimos resultados, o mínimo de esforço

Potente mas surpreendentemente prático, este sistema de engomar produz vapor contínuo a alta pressão. Pode voltar a encher o depósito de água destacável a qualquer altura e em qualquer lado, tornando o engomar fácil e rápido.

Ver todos os benefícios

Sem compromissos.

Óptimos resultados, o mínimo de esforço

  • 1,6 l

Até 5 bar de pressão

Até 5 bar de pressão

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. É gerado um vapor potente consistente que penetra profundamente no interior das peças de roupa tornando o engomar mais rápido e melhor. A potência de vapor pode ser regulada para satisfazer as suas necessidades.

Jacto de vapor até 160 g

Jacto de vapor até 160 g

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.

Vapor contínuo até 110 g/min

Vapor contínuo até 110 g/min

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. A tecnologia exclusiva num ferro com gerador de vapor da Philips gera um vapor potente permitindo passar a ferro de uma forma mais simples, melhor e mais rápida.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Imagem de VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.4

de 5

17

Críticas

100%

recomendam este produto

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25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic performance.

I used to hate ironing but now it's so easy. The pressurised steam makes the ironing no effort at all, even cotton that is "too dry". I thought long and hard before buying a steam generator and am delighted with my choice. I just wish I'd taken the plunge sooner. Can't recommend it highly enough.

Esta avaliação foi feita para 8400 series GC8420 Pressurised steam generator

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09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent apart from the need for a separate base

Excellent steam generator iron. Two pieces of feedback: - need to manually de-scale every so often - no warning and if you don't do it, you will mess up a piece of ironing needing (at minimum) to re-wash - the iron does not stand on its end, needing a separate stamd to rest the iron on during ironing (re-positioning ironing, folding / setting up next piece of ironing). This is a nuisance that should be re-designed in future models.

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04/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

I am delighted with this product, its ease of use and excellent results

I thought it would be impossible to improve on my old steam generator system, however this product has exceeded expectations. It is light, user friendly and gives an excellent finish. Friends recently asked me if I was sending my bedding to the local laundry to be ironed!!

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