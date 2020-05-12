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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
GC8650/80
Até 6,2 bares de pressão
Jacto de vapor de 330 g
Bloqueio de transporte
Depósito da água fixo de 2,5 L
Agora pode engomar na companhia da sua família ou a ver televisão, sem ser perturbado pelo ruído do vapor. A tecnologia Silent Steam proporciona um vapor silencioso, mas muito potente. O seu gerador de vapor está equipado com filtros de vapor silenciadores para reduzir o ruído do vapor, e com uma plataforma de absorção do som para reduzir o ruído da bomba na base.
Agora pode passar a ferro desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura. Garantimos que não queima nenhum tecido que possa ser passado a ferro. Tecnologia revolucionária com 1) Processador de controlo inteligente avançado, que controla com precisão a temperatura da base 2) Câmara de vapor ciclónica potente que fornece um vapor potente de forma consistente, tornando o engomar mais simples e mais rápido.
Desempenho de vapor de duração ultra longa: a função exclusiva Easy De-Calc da Philips é a forma ideal para eliminar o calcário e para prolongar a vida útil do seu gerador de vapor. O seu ferro avisá-lo-á com luz e som quando deve executar esta limpeza. Realize-a apenas quando o aparelho estiver frio. Basta abrir o botão Easy De-Calc e recolher a água suja e o calcário para um copo.
Prémios
3.7
de 5
3
Críticas
12/05/2020
Portugal
Comprador verificado
Facil e leve
Um dos pontos que mais gostei foi do ferro ser bastante leve. Sendo menos cansativo. Rápido a ficar operacional. Boa capacidade do jacto de vapor. Adorei a funcionalidade de poder retirar o deposito para encher.
Pontos positivos
Leve e rápido
Pontos negativos
modelo anterior tinha ficha de alimentação a condizer com a estrutura
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor
RosRui
23/08/2019
Portugal
Comprador verificado
Um Excelente ferro de jacto a vapor!
Excelente produto! Recomendo sem dúvida.Muito Prático e versátil de utilizar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor
Rigas4nn
27/05/2020
Ελλάδα
Comprador verificado
Καλό για 2 χρόνια
Πολύ ωραίο εργαλείο. Αλλά μόλις τελείωσε η εγγύηση έφυγε για επισκευή...
Pontos positivos
Ελαφρύ ευχάριστο εργαλείο
Pontos negativos
Διάρκεια ζωής 2 έτη
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Na categoria de geradores de vapor pressurizados ilimitados