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  • Engomar ultra rápido e silencioso
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Descontinuado

PerfectCare Aqua SilenceFerro com gerador de vapor

GC8650/80

3.7
| (3) Críticas

1 prémio

Engomar ultra rápido e silencioso
Engome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro, como seda, linho, algodão, caxemira... por ordem aleatória, sem precisar de ajustar o ferro. O seu ferro Philips PerfectCare proporciona-lhe resultados rápidos, sem riscos de queimar ou criar brilho nas suas peças de roupa. Um engomar verdadeiramente simples.
Ver todos os benefícios

sem necessitar de ajustes da temperatura

Engomar ultra rápido e silencioso

  • Até 6,2 bares de pressão

  • Jacto de vapor de 330 g

  • Bloqueio de transporte

  • Depósito da água fixo de 2,5 L

Tecnologia Silent Steam: vapor potente com ruído mínimo

Tecnologia Silent Steam: vapor potente com ruído mínimo

Agora pode engomar na companhia da sua família ou a ver televisão, sem ser perturbado pelo ruído do vapor. A tecnologia Silent Steam proporciona um vapor silencioso, mas muito potente. O seu gerador de vapor está equipado com filtros de vapor silenciadores para reduzir o ruído do vapor, e com uma plataforma de absorção do som para reduzir o ruído da bomba na base.

Engome desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura

Engome desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura

Agora pode passar a ferro desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura. Garantimos que não queima nenhum tecido que possa ser passado a ferro. Tecnologia revolucionária com 1) Processador de controlo inteligente avançado, que controla com precisão a temperatura da base 2) Câmara de vapor ciclónica potente que fornece um vapor potente de forma consistente, tornando o engomar mais simples e mais rápido.

Remova o calcário do seu aparelho de forma fácil e eficiente para prolongar a respetiva vida útil

Remova o calcário do seu aparelho de forma fácil e eficiente para prolongar a respetiva vida útil

Desempenho de vapor de duração ultra longa: a função exclusiva Easy De-Calc da Philips é a forma ideal para eliminar o calcário e para prolongar a vida útil do seu gerador de vapor. O seu ferro avisá-lo-á com luz e som quando deve executar esta limpeza. Realize-a apenas quando o aparelho estiver frio. Basta abrir o botão Easy De-Calc e recolher a água suja e o calcário para um copo.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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3.7

de 5

3

Críticas

3
1

12/05/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Facil e leve

Um dos pontos que mais gostei foi do ferro ser bastante leve. Sendo menos cansativo. Rápido a ficar operacional. Boa capacidade do jacto de vapor. Adorei a funcionalidade de poder retirar o deposito para encher.

Pontos positivos

Leve e rápido

Pontos negativos

modelo anterior tinha ficha de alimentação a condizer com a estrutura

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor

Sim, recomendo este produto

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23/08/2019

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Um Excelente ferro de jacto a vapor!

Excelente produto! Recomendo sem dúvida.Muito Prático e versátil de utilizar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor

Sim, recomendo este produto

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27/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Comprador verificado

Καλό για 2 χρόνια

Πολύ ωραίο εργαλείο. Αλλά μόλις τελείωσε η εγγύηση έφυγε για επισκευή...

Pontos positivos

Ελαφρύ ευχάριστο εργαλείο

Pontos negativos

Διάρκεια ζωής 2 έτη

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

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  1. Na categoria de geradores de vapor pressurizados ilimitados