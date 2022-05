Pequeno-almoço sustentável

Prepare as suas torradas exatamente como gosta todas as manhãs, com um estilo elegante e um desempenho impecável. Concebido de forma sustentável com plásticos 100% de base de biológica** para reduzir a pegada de CO2 em 14%* e dar um pequeno passo em direção a um futuro mais ecológico. Ver todas as vantagens