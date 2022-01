Pequeno-almoço sustentável

Desfrute, todas as manhãs, dos excelentes sabor e aroma do seu café, com um estilo elegante e um desempenho impecável. Concebido de forma sustentável com plásticos 100% de base biológica** e funcionalidades energeticamente eficientes para dar um pequeno passo em direção a um futuro mais ecológico. Ver todas as vantagens