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Edição ecologicamente conscienteMáquina de café de filtro, 1,2 l

HD5120/00

4.9
| (18) Críticas | 100% recomendam este produto

4 Prémios

Pequeno-almoço sustentável
Desfrute, todas as manhãs, dos excelentes sabor e aroma do seu café. Concebido de forma sustentável com plásticos 100% de base de biológica², para reduzir a pegada de CO2 em 24%¹ durante o processo de produção, e com funcionalidades energeticamente eficientes para um pequeno passo em direção a um futuro mais ecológico.
Ver todos os benefícios

Com a máquina de café Philips ecologicamente consciente

Pequeno-almoço sustentável

  • Plásticos 100% de base biológica²

  • Capacidade de 1,2 L/10 chávenas grandes

  • Desligar automático

  • Acabamento mate em branco seda

Remoinho de aroma para proporcionar um sabor fantástico e um aroma rico

O bico inteligente no interior do jarro circula uniformemente o café preparado por todo o jarro para um aroma perfeito e consistente, desde a primeiro à última chávena.

Poupe energia com um tempo de preparação rápido e o desligamento automático

Poupe energia com um tempo de preparação rápido e o desligamento automático

A funcionalidade de desativação automática desliga o aparelho após 30 minutos para ajudar a poupar energia e fornecer segurança adicional. Um jarro cheio é preparado em 10 minutos para poupar ainda mais energia.

Design sustentável para um futuro mais ecológico

Design sustentável para um futuro mais ecológico

Concebida de forma sustentável com plásticos 100% de base biológica² para reduzir a pegada de CO2 em 24%¹ durante o processo de produção. Este material inovador terá, certamente, um grande impacto na sua cozinha e ajudará, ao mesmo tempo, a obter um resultado mais positivo para o ambiente.

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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4.9

de 5

18

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

03/06/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Café excelente

Após a continua utilização da máquina de café o gosto e sabor tem aumentado e cada vez mais está na zona indispensável da cozinha. Para os amantes do café seja simples ou com açucar.

Pontos positivos

Sustentabilidade , Simples no funcionamento, Design, Aquecimento rápido, Limpeza, Sistema Antigotas

Pontos negativos

Nada a considerar

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Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

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30/04/2022

Portugal

Portugal

Satisfação a cima de tudo

Adorei a estética elegante da máquina, adorei o produto final. Embora ache que poderia ser um pouco menos volumosa

Pontos positivos

Rapidez. Enquanto prepara o café não precisamos de estar ali ao pé dela porque para sozinha

Pontos negativos

Volume

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26/04/2022

Portugal

Portugal

Excelente produto!!!

Estou a adorar experimentar esta belíssima máquina de café !! É extremamente prática super fácil de utilizar e fico com café suficiente para a família toda.

Pontos positivos

É prática e funciona muito bem.

Pontos negativos

é um pouco grande.

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Avisos legais

  1. Material principal fabricado com plástico 100% propileno de base biológica certificada, com base no balanço de massa (BioPP representa 82% do plástico total)

  2. ²A estrutura principal é fabricada com 100% de plástico PP de fontes de base biológica certificadas, numa base de balanço de massas (BioPP é de 82% de plástico total).