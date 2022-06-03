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Política de devolução de 30 dias
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Plásticos 100% de base biológica²
Capacidade de 1,2 L/10 chávenas grandes
Desligar automático
Acabamento mate em branco seda
O bico inteligente no interior do jarro circula uniformemente o café preparado por todo o jarro para um aroma perfeito e consistente, desde a primeiro à última chávena.
A funcionalidade de desativação automática desliga o aparelho após 30 minutos para ajudar a poupar energia e fornecer segurança adicional. Um jarro cheio é preparado em 10 minutos para poupar ainda mais energia.
Concebida de forma sustentável com plásticos 100% de base biológica² para reduzir a pegada de CO2 em 24%¹ durante o processo de produção. Este material inovador terá, certamente, um grande impacto na sua cozinha e ajudará, ao mesmo tempo, a obter um resultado mais positivo para o ambiente.
Prémios
4.9
de 5
18
Críticas
100%
recomendam este produto
almostinho
03/06/2022
Portugal
Comprador verificado
Café excelente
Após a continua utilização da máquina de café o gosto e sabor tem aumentado e cada vez mais está na zona indispensável da cozinha. Para os amantes do café seja simples ou com açucar.
Pontos positivos
Sustentabilidade , Simples no funcionamento, Design, Aquecimento rápido, Limpeza, Sistema Antigotas
Pontos negativos
Nada a considerar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
30/04/2022
Portugal
Parte da promoção
Satisfação a cima de tudo
Adorei a estética elegante da máquina, adorei o produto final. Embora ache que poderia ser um pouco menos volumosa
Pontos positivos
Rapidez. Enquanto prepara o café não precisamos de estar ali ao pé dela porque para sozinha
Pontos negativos
Volume
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
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foryou
26/04/2022
Portugal
Parte da promoção
Excelente produto!!!
Estou a adorar experimentar esta belíssima máquina de café !! É extremamente prática super fácil de utilizar e fico com café suficiente para a família toda.
Pontos positivos
É prática e funciona muito bem.
Pontos negativos
é um pouco grande.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l
Material principal fabricado com plástico 100% propileno de base biológica certificada, com base no balanço de massa (BioPP representa 82% do plástico total)
²A estrutura principal é fabricada com 100% de plástico PP de fontes de base biológica certificadas, numa base de balanço de massas (BioPP é de 82% de plástico total).