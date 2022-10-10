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Descontinuado
Tecnologia Rapid Air
1,2 Kg, 6,2 l
Preto
Ligado
Escolha uma receita, envie-a para a Airfryer e monitorize o progresso da sua preparação a partir do conforto do seu sofá. Quando o seu prato estiver pronto, receberá um alerta.
A tecnologia Rapid Air, com o seu design exclusivo em forma de estrela-do-mar, faz com que o ar quente circule para criar alimentos deliciosos, estaladiços no exterior e tenros no interior, com pouco ou nenhum óleo adicionado.
A Airfryer da Philips utiliza ar quente para cozinhar os seus alimentos favoritos na perfeição, garantindo uma textura estaladiça, com até 90% menos de gordura.*
4.8
de 5
33
Críticas
100%
recomendam este produto
rfrancisco
10/10/2022
Portugal
Comprador verificado
Produto exelente
o produto é muito bom confeciona tudo otimamente. julgo que a unica coisa que tenho a apontar seja a pega de ligação ao cesto seja muito fraca ...
Pontos positivos
Saudavel
Pontos negativos
Limpeza
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 Connected HD9280/90 Airfryer da série 5000 XL
Sim, recomendo este produto
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Sandrinha@
07/06/2022
Portugal
Comprador verificado
Excelente
Muito prático e rápido na confeção dos alimentos. Opção bem mais saudável.
Sim, recomendo este produto
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Anaclaubar
09/05/2022
Portugal
Parte da promoção
Óptimo produto
Cumpre o que promete. Batatas fritas ( que aqui em casa adoramos) sem um pingo de óleo e muito saborosas. Já fizemos frango, ficou com a pele crocante como se fosse no forno e sem levar qualquer gordura. Muito fácil de usar e intuitiva.
Pontos positivos
Não é necessária gordura. Puder fazer outras tarefas.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 Connected HD9280/90 Airfryer da série 5000 XL
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O número de receitas pode variar consoante o país
Em comparação com o teor de gordura de frango e carne de porco preparados em relação à fritura numa fritadeira e num wok
Em comparação com batatas fritas preparadas numa fritadeira da Philips convencional
Percentagens médias com base na medição interna do laboratório com os produtos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880