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Descontinuado

Série 5000 ConnectedAirfryer da série 5000 XL

HD9280/90

4.8
| (33) Críticas | 100% recomendam este produto
Pratos saudáveis e saborosos. E agora com ligação.
Escolha entre centenas* de refeições saborosas recomendadas com base nas suas preferências. Emparelhe com a aplicação HomeID, escolha uma receita e envie-a para a sua Airfryer. Monitorize a sua refeição a partir do conforto do seu sofá, a aplicação irá informá-lo assim que a sua refeição estiver pronta!
Ver todos os benefícios

Emparelhe com a HomeID para obter a melhor experiência culinária

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  • Tecnologia Rapid Air

  • 1,2 Kg, 6,2 l

  • Preto

  • Ligado

Monitorize a preparação a partir do seu telemóvel ou tablet

Escolha uma receita, envie-a para a Airfryer e monitorize o progresso da sua preparação a partir do conforto do seu sofá. Quando o seu prato estiver pronto, receberá um alerta.

Fritura saudável com tecnologia Rapid Air

Fritura saudável com tecnologia Rapid Air

A tecnologia Rapid Air, com o seu design exclusivo em forma de estrela-do-mar, faz com que o ar quente circule para criar alimentos deliciosos, estaladiços no exterior e tenros no interior, com pouco ou nenhum óleo adicionado.

Frite com até 90% menos de gordura*

Frite com até 90% menos de gordura*

A Airfryer da Philips utiliza ar quente para cozinhar os seus alimentos favoritos na perfeição, garantindo uma textura estaladiça, com até 90% menos de gordura.*

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

33

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2

10/10/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto exelente

o produto é muito bom confeciona tudo otimamente. julgo que a unica coisa que tenho a apontar seja a pega de ligação ao cesto seja muito fraca ...

Pontos positivos

Saudavel

Pontos negativos

Limpeza

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Esta avaliação foi feita para Série 5000 Connected HD9280/90 Airfryer da série 5000 XL

Sim, recomendo este produto

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07/06/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente

Muito prático e rápido na confeção dos alimentos. Opção bem mais saudável.

Sim, recomendo este produto

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09/05/2022

Portugal

Portugal

Óptimo produto

Cumpre o que promete. Batatas fritas ( que aqui em casa adoramos) sem um pingo de óleo e muito saborosas. Já fizemos frango, ficou com a pele crocante como se fosse no forno e sem levar qualquer gordura. Muito fácil de usar e intuitiva.

Pontos positivos

Não é necessária gordura. Puder fazer outras tarefas.

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Avisos legais

  1. O número de receitas pode variar consoante o país

  2. Em comparação com o teor de gordura de frango e carne de porco preparados em relação à fritura numa fritadeira e num wok

  3. Em comparação com batatas fritas preparadas numa fritadeira da Philips convencional

  4. Percentagens médias com base na medição interna do laboratório com os produtos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880