Placas cerâmicas de turmalina para um cabelo liso, brilhante e sem frisado

A turmalina é uma pedra semi-preciosa com propriedades iónicas naturais. Este conhecimento foi utilizado para optimizar as nossas placas de alisamento cerâmicas. Estas placas com um desenvolvimento especial aproveitam as propriedades únicas da cerâmica e da turmalina para distribuir o calor, com perfeição, por toda a superfície da placa para um deslize suave e um brilho elevado. Desfrute de um cabelo liso, brilhante e sem frisado através da modelação com placas cerâmicas de turmalina.