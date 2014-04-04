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Seque e penteie facilmente o cabelo da raiz até às pontas
Procura um estilo liso e brilhante para a sua secagem? O SalonDry ‘n’ Straight dispõe de 1800 W de potência de secagem iónica e de um pente oscilante para a ajudar a conseguir um penteado liso e uniforme.
1800 W
Pente oscilante
IonBoost
O fluxo de ar é direccionado para o pente enquanto este desliza através do cabelo para conseguir um cabelo liso maravilhoso com a maior facilidade possível. O pente pode ser utilizado para alisamentos de precisão ou para retoques.
O pente oscilante segue as curvas da cabeça e permite-lhe alisar o cabelo da raiz até às pontas.
A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um penteado final perfeito. Seis regulações diferentes garantem o controlo total para penteados precisos e modelados.
4.0
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
INES
04/04/2014
France
PARFAIT!!!!!!!!!!!!!
ce produit est incroyable!facile à magner,simple d'utilisation,rapide et donne des résultats impréssionants en quelques minutes,l'outil qu'il nous fallait pour des cheveux lisses brillants soyeux doux TOUT quoi!!!!je n'ajoutterai que 2 choses:ACHETEZ!!!!!merci à PHILIPS et BIGUINE . il fallait vraiment y penser à un séche cheveux pareil.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux
Cri4
28/04/2024
Italia
Ottimo e manca!
Uno dei migliori mai avuti. Il pettine liscia meglio del parru chiede. Lo rivorrei ma le cose intelligenti non vengono più prodotte
Pontos positivos
Pettine
Pontos negativos
Nessuno
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W
Ladybird
24/07/2012
United Kingdom
Longlasting
My husband bought this for me as he saw that I was constantly complaining about my previous hairdryer/styler. This proved to be an excellent replacement. I have now used it for 3 years and it has worked wonders whether I have simply wanted to dry my hair, straighten it or curl. It is a powerful device and suitable for me as I have a lot of hair, thick and long which takes quite a long time to do. It does not power off like other hair dryers I have used. So am really pleased with it. thank you Philips.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP4867/17 Hairdryer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP4867/17 Hairdryer