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Descontinuado

SalonDry 'n StraightSecador

HP4867/00

4

| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

Seque e penteie facilmente o cabelo da raiz até às pontas

Procura um estilo liso e brilhante para a sua secagem? O SalonDry ‘n’ Straight dispõe de 1800 W de potência de secagem iónica e de um pente oscilante para a ajudar a conseguir um penteado liso e uniforme.

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SalonDry 'n Straight

Seque e penteie facilmente o cabelo da raiz até às pontas

  • 1800 W

  • Pente oscilante

  • IonBoost

O pente alisador agarra e guia facilmente o cabelo

O fluxo de ar é direccionado para o pente enquanto este desliza através do cabelo para conseguir um cabelo liso maravilhoso com a maior facilidade possível. O pente pode ser utilizado para alisamentos de precisão ou para retoques.

O pente oscilante permite-lhe alisar o seu cabelo da raiz até às pontas

O pente oscilante segue as curvas da cabeça e permite-lhe alisar o cabelo da raiz até às pontas.

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um penteado final perfeito. Seis regulações diferentes garantem o controlo total para penteados precisos e modelados.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
1

04/04/2014

France

France

PARFAIT!!!!!!!!!!!!!

ce produit est incroyable!facile à magner,simple d'utilisation,rapide et donne des résultats impréssionants en quelques minutes,l'outil qu'il nous fallait pour des cheveux lisses brillants soyeux doux TOUT quoi!!!!je n'ajoutterai que 2 choses:ACHETEZ!!!!!merci à PHILIPS et BIGUINE . il fallait vraiment y penser à un séche cheveux pareil.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux

28/04/2024

Italia

Italia

Ottimo e manca!

Uno dei migliori mai avuti. Il pettine liscia meglio del parru chiede. Lo rivorrei ma le cose intelligenti non vengono più prodotte

Pontos positivos

Pettine

Pontos negativos

Nessuno

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Longlasting

My husband bought this for me as he saw that I was constantly complaining about my previous hairdryer/styler. This proved to be an excellent replacement. I have now used it for 3 years and it has worked wonders whether I have simply wanted to dry my hair, straighten it or curl. It is a powerful device and suitable for me as I have a lot of hair, thick and long which takes quite a long time to do. It does not power off like other hair dryers I have used. So am really pleased with it. thank you Philips.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP4867/17 Hairdryer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP4867/17 Hairdryer

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