Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Seque e penteie o seu cabelo, ao seu estilo
Controle a secagem do seu cabelo com o SalonDry Control. A potência profissional de secagem de 2200 W, o tratamento iónico 4 vezes superior e numerosas regulações garantem óptimos resultados brilhantes - secar para modelar.
2200 W
Este secador profissional de 2200 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.
Dê ao seu cabelo um tratamento intenso com a modelação por iões. Este secador emite 4 x mais iões com carga negativa do que os outros secadores. Esta corrente extrema de iões elimina mais estática, trata do cabelo e amacia as cutículas do cabelo. O resultado é um cabelo ultra brilhante e sem frisado. Deixe-o brilhar!
A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um penteado final perfeito. Seis regulações diferentes garantem o controlo total para penteados precisos e modelados.
4.2
de 5
16
Críticas
94%
recomendam este produto
andrea1961
09/10/2011
United Kingdom
this hairdryer is powerfull and light
i decided to buy this particular hairdryer as i used one at a friends house and was very impressed with the design, power and features of it, it is far more superior than my previous hair dryer despite it being a well branded model,i especially liked the long power cord for ease of use and the weight making it a pleasure to hold for long periods of time
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP8183/07 Hairdryer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP8183/07 Hairdryer
Ccavs
08/11/2011
France
Superbe sèche cheveux
Confirme au descriptif. Puissant, silencieux, léger. Très bon produit.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP8183/00 Sèche-cheveux
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP8183/00 Sèche-cheveux
Elisa13
15/05/2012
Italia
davvero pratico
rapporto qualità prezzo imbattibile. di facile impugnatura e leggerissimo!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP8183/00 Asciugacapelli
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP8183/00 Asciugacapelli