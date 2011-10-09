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Descontinuado

SalonDry ControlSecador

HP8183/00

4.2

| (16) Críticas | 94% recomendam este produto

Seque e penteie o seu cabelo, ao seu estilo

Controle a secagem do seu cabelo com o SalonDry Control. A potência profissional de secagem de 2200 W, o tratamento iónico 4 vezes superior e numerosas regulações garantem óptimos resultados brilhantes - secar para modelar.

Ver todos os benefícios

Secador de cabelo SalonDry Control

Seque e penteie o seu cabelo, ao seu estilo

  • 2200 W

Profissional de 2200 W para resultados perfeitos

Profissional de 2200 W para resultados perfeitos

Este secador profissional de 2200 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.

Tratamento iónico 4 x mais forte para o melhor brilho

Tratamento iónico 4 x mais forte para o melhor brilho

Dê ao seu cabelo um tratamento intenso com a modelação por iões. Este secador emite 4 x mais iões com carga negativa do que os outros secadores. Esta corrente extrema de iões elimina mais estática, trata do cabelo e amacia as cutículas do cabelo. O resultado é um cabelo ultra brilhante e sem frisado. Deixe-o brilhar!

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um penteado final perfeito. Seis regulações diferentes garantem o controlo total para penteados precisos e modelados.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.2

de 5

16

Críticas

94%

recomendam este produto

3
2

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

this hairdryer is powerfull and light

i decided to buy this particular hairdryer as i used one at a friends house and was very impressed with the design, power and features of it, it is far more superior than my previous hair dryer despite it being a well branded model,i especially liked the long power cord for ease of use and the weight making it a pleasure to hold for long periods of time

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP8183/07 Hairdryer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP8183/07 Hairdryer

08/11/2011

France

France

Superbe sèche cheveux

Confirme au descriptif. Puissant, silencieux, léger. Très bon produit.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP8183/00 Sèche-cheveux

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP8183/00 Sèche-cheveux

15/05/2012

Italia

Italia

davvero pratico

rapporto qualità prezzo imbattibile. di facile impugnatura e leggerissimo!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP8183/00 Asciugacapelli

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP8183/00 Asciugacapelli

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