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Descontinuado

DryCare PrestigeSecador MoistureProtect

HP8280/00

4.4
| (232) Críticas | 89% recomendam este produto
Retenha a humidade para um cabelo feliz e brilhante
O secador MoistureProtect possui um sensor de infravermelhos que mede continuamente a temperatura ideal para secar o cabelo, preservando a sua humidade natural.
Ver todos os benefícios

Máxima retenção de humidade, melhor brilho e suavidade

Retenha a humidade para um cabelo feliz e brilhante

  • Sensor MoistureProtect

  • 2300 W

  • Tratamento iónico

  • Jacto frio

Sensor MoistureProtect

Sensor MoistureProtect

A tecnologia MoistureProtect de infravermelhos verdadeiramente inovadora monitoriza e adapta continuamente a temperatura de secagem de acordo com as necessidades de secagem do seu cabelo. O sensor inteligente mede a temperatura da superfície do cabelo 4000 vezes durante uma sessão de secagem e ajusta o calor para evitar a perda de humidade e danos nas cutículas. Com máxima retenção de humidade, o seu cabelo obtém o melhor brilho e suavidade. Pode ligar/desligar o sensor de acordo com as suas necessidades.

Protecção perfeita da humidade com um sensor exclusivo

Utiliza tecnologia de infravermelhos para diagnosticar o seu cabelo e adapta a temperatura para conservar a hidratação natural.

Protecção contra aquecimento excessivo

A temperatura ThermoProtect fornece a temperatura de secagem perfeita e fornece uma proteção adicional contra o sobreaquecimento do cabelo. Com o mesmo fluxo de ar potente, pode obter os melhores resultados de forma cuidadosa.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

232

Críticas

89%

recomendam este produto

28/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

The product is excellent

It’s very effective and healthy it doesn’t burn your hair as it has a good setting my hair feels smooth and moisture

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

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Esta avaliação foi feita para DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

04/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Super product

Super price, good product,I recommend high-class product

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Esta avaliação foi feita para DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

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23/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Good hairdryer

It does not burn your hair, leaves hair soft and not fizzy. Happy with the product and accessories and the price:)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MoistureProtect HP8280/03 DryCare Prestige Hairdryer

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Esta avaliação foi feita para MoistureProtect HP8280/03 DryCare Prestige Hairdryer

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