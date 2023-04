Sensor MoistureProtect

A tecnologia MoistureProtect de infravermelhos verdadeiramente inovadora monitoriza e adapta continuamente a temperatura de secagem de acordo com as necessidades de secagem do seu cabelo. O sensor inteligente mede a temperatura da superfície do cabelo 4000 vezes durante uma sessão de secagem e ajusta o calor para evitar a perda de humidade e danos nas cutículas. Com máxima retenção de humidade, o seu cabelo obtém o melhor brilho e suavidade. Pode ligar/desligar o sensor de acordo com as suas necessidades.