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Descontinuado
Sensor MoistureProtect
2300 W
Tratamento iónico
Jacto frio
A tecnologia MoistureProtect de infravermelhos verdadeiramente inovadora monitoriza e adapta continuamente a temperatura de secagem de acordo com as necessidades de secagem do seu cabelo. O sensor inteligente mede a temperatura da superfície do cabelo 4000 vezes durante uma sessão de secagem e ajusta o calor para evitar a perda de humidade e danos nas cutículas. Com máxima retenção de humidade, o seu cabelo obtém o melhor brilho e suavidade. Pode ligar/desligar o sensor de acordo com as suas necessidades.
Utiliza tecnologia de infravermelhos para diagnosticar o seu cabelo e adapta a temperatura para conservar a hidratação natural.
A temperatura ThermoProtect fornece a temperatura de secagem perfeita e fornece uma proteção adicional contra o sobreaquecimento do cabelo. Com o mesmo fluxo de ar potente, pode obter os melhores resultados de forma cuidadosa.
4.4
de 5
232
Críticas
89%
recomendam este produto
Zubita
28/07/2021
United Kingdom
The product is excellent
It’s very effective and healthy it doesn’t burn your hair as it has a good setting my hair feels smooth and moisture
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Grubex
04/10/2020
United Kingdom
Super product
Super price, good product,I recommend high-class product
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
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Giugiubean
23/12/2017
United Kingdom
Comprador verificado
Good hairdryer
It does not burn your hair, leaves hair soft and not fizzy. Happy with the product and accessories and the price:)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MoistureProtect HP8280/03 DryCare Prestige Hairdryer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MoistureProtect HP8280/03 DryCare Prestige Hairdryer