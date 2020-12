Alisador: modelação por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Dê um tratamento instantâneo ao seu cabelo com a modelação por iões. Os iões com carga negativa eliminam a estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do mesmo para intensificar o brilho e a luminosidade. O resultado é um cabelo macio e sem frisado com um brilho maravilhoso.