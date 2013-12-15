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Descontinuado
Liso simples com brilho iónico
Concebidas especialmente para rapidez e facilidade de utilização, as placas mais compridas do novo alisador Essential Care com cuidado iónico permitem-lhe obter o penteado liso e brilhante que deseja com maior rapidez, enquanto é suave para o seu cabelo.
Placas cerâm, mais compridas (100 mm)
Temperatura profissional de 210 °C
Tratamento iónico
As placas mais compridas permitem um melhor contacto com o cabelo e ajudam-na a obter alisamentos com um resultado perfeito em menos tempo.
Dê uma protecção instantânea ao seu cabelo com o tratamento por iões. Os iões com carga negativa eliminam a estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do mesmo para intensificar o seu brilho e luminosidade. O resultado é um cabelo maravilhoso, brilhante, macio e sem frisado.
Esta temperatura elevada permite-lhe alterar o seu penteado e dá-lhe o estilo perfeito que deseja.
4.6
de 5
5
Críticas
100%
recomendam este produto
myriamab
15/12/2013
España
manejable,magnífica relación calidad-precio
Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas
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Esta avaliação foi feita para HP8320/00 Essential Care ion
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UDani
23/12/2014
United Kingdom
beutiful product
I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener
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Esta avaliação foi feita para HP8320/03 Straightener
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JuliaSnijkers
21/12/2015
Nederland
Comprador verificado
Geweldig product
Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.
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