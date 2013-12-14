Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
PEKYANA
14/12/2013
España
perfecta
plancha perfecta en cuanto a calidad precio. la uso todos los dias y la tengo hace años, ahi sigue como nueva. y el pelo impecablemente liso me encanta!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP8333/00 Care SilkySmooth
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP8333/00 Care SilkySmooth