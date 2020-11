Menos danos com o concentrador Modelar e Proteger

O inovador Concentrador Modelar e Proteger exclusivo foi inventado para permitir uma modelação precisa do cabelo com um concentrador de 6 mm enquanto cuida do cabelo, em simultâneo. Ao modelar o cabelo com um concentrador fino, este aproxima-se muito do cabelo, entrando por vezes em contacto com este. Um calor de até 180 °C acumula-se e danifica o cabelo aquecendo-o excessivamente. O concentrador Modelar e Proteger força a patilha a abrir quando o cabelo aquece demasiado, dissipando o calor excessivo e melhorando a potência de modelação.