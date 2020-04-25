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Descontinuado

Daily CollectionVarinha

HR1366/00

4.1

| (11) Críticas | 82% recomendam este produto

Aprecie comida caseira em poucos segundos

A varinha Philips HR1366/00 combina a potência de 600 watts com uma lâmina de dupla acção para obter resultados incrivelmente cremosos em poucos segundos. Preparar comida caseira saudável e deliciosa nunca foi tão fácil!

Ver todos os benefícios

Potente motor de 600 watts e lâmina de dupla acção

Aprecie comida caseira em poucos segundos

  • 600 W

  • pé metálico

  • picadora XL e acessórios

Motor potente de 600 watts

Motor potente de 600 watts

Para misturar alimentos em segundos.

Lâmina de dupla acção

Lâmina de dupla acção

A lâmina de dupla acção da varinha Philips corta horizontalmente e verticalmente.

Para os ingredientes mais duros

Para os ingredientes mais duros

A varinha Philips tem um botão turbo extra potente para os ingredientes mais difíceis.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

11

Críticas

82%

recomendam este produto

3
2

25/04/2020

España

España

Funcionário da Philips

Picadora extragrande y buena potencia.

[Employee of philipsglobal] Con la potencia perfecta y una picadora extra grande y sus dos velocidades, es una muy buena batidora.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1366/00 Batidora de mano

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1366/00 Batidora de mano

18/08/2012

España

España

Cómodo, práctico y versátil

En un sólo aparato, puedes mezclar, picar, batir,... y sin salpicaduras. De fácil limpieza y de uso intuitivo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HR1366/53 Batidora de varilla

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HR1366/53 Batidora de varilla

15/05/2012

España

España

este producto es suave y eficaz

es potente, util, manejable y muy cómodo de usar. Puede guardarse en cualquier sitio ya que las dimensiones son reducidas.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HR1366/53 Batidora de varilla

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