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Descontinuado
Aprecie comida caseira em poucos segundos
A varinha Philips HR1366/00 combina a potência de 600 watts com uma lâmina de dupla acção para obter resultados incrivelmente cremosos em poucos segundos. Preparar comida caseira saudável e deliciosa nunca foi tão fácil!
600 W
pé metálico
picadora XL e acessórios
Para misturar alimentos em segundos.
A lâmina de dupla acção da varinha Philips corta horizontalmente e verticalmente.
A varinha Philips tem um botão turbo extra potente para os ingredientes mais difíceis.
4.1
de 5
11
Críticas
82%
recomendam este produto
LM8894,,
25/04/2020
España
Funcionário da Philips
Picadora extragrande y buena potencia.
[Employee of philipsglobal] Con la potencia perfecta y una picadora extra grande y sus dos velocidades, es una muy buena batidora.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1366/00 Batidora de mano
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1366/00 Batidora de mano
SUSANAVM
18/08/2012
España
Cómodo, práctico y versátil
En un sólo aparato, puedes mezclar, picar, batir,... y sin salpicaduras. De fácil limpieza y de uso intuitivo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR1366/53 Batidora de varilla
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Esta avaliação foi feita para HR1366/53 Batidora de varilla
mfoyo
15/05/2012
España
este producto es suave y eficaz
es potente, util, manejable y muy cómodo de usar. Puede guardarse en cualquier sitio ya que las dimensiones son reducidas.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR1366/53 Batidora de varilla
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