"Para mim, o mais importante é encorajar mais pessoas a desfrutarem do prazer de cozinhar e a se sentirem tão confortáveis e confiantes quanto possível enquanto utilizam este kit. No fundo, dispus-me a conceber uma gama que eu gostaria de ter pessoalmente e utilizar na minha própria cozinha. Cada peça do kit dos utensílios do Jamie da gama Jamie Oliver da Philips tem um toque encantador de azul violáceo - a cor que escolhi para combinar com as formas retro simples que utilizámos. Estes artigos devem ser exibidos na cozinha, não devem estar escondidos nos armários.