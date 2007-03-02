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Descontinuado
HR2304/70
Deliciosos gelados caseiros
Máquina de gelados da Philips para preparar até 1 l de sorvete ou até 0,8 l de gelado. Pronto em apenas de 30 a 50 minutos!
20 W
1 l
Potente sistema de refrigeração
Acessório de refrigeração e motor de 20 Watts para um delicioso gelado caseiro.
Com o folheto de receitas irá descobrir o delicioso mundo dos gelados.
Críticas