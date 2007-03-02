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  • Deliciosos gelados caseiros
  • Deliciosos gelados caseiros
  • Deliciosos gelados caseiros
  • Deliciosos gelados caseiros
  • Deliciosos gelados caseiros
  • Deliciosos gelados caseiros
  • Deliciosos gelados caseiros
  • Deliciosos gelados caseiros
  • Deliciosos gelados caseiros
  • Deliciosos gelados caseiros

Descontinuado

Máquina de gelados

HR2304/70

Deliciosos gelados caseiros

Máquina de gelados da Philips para preparar até 1 l de sorvete ou até 0,8 l de gelado. Pronto em apenas de 30 a 50 minutos!

Ver todos os benefícios

Crie o seu próprio gelado em 30 a 50 minutos

Deliciosos gelados caseiros

  • 20 W

  • 1 l

  • Potente sistema de refrigeração

Potente sistema de refrigeração

Potente sistema de refrigeração

Acessório de refrigeração e motor de 20 Watts para um delicioso gelado caseiro.

Folheto de receitas

Folheto de receitas

Com o folheto de receitas irá descobrir o delicioso mundo dos gelados.

Especificações técnicas

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