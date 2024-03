Batidos aveludados de fruta congelada com limpeza automática

Transforme os ingredientes mais difíceis, como fruta congelada e frutos secos, nos melhores batidos com a liquidificadora Philips da série 5000 com um motor de 1200 W. A limpeza automatizada com um só toque torna tudo simples, do início ao fim. Ver todas as vantagens