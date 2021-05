Spotify Connect para uma experiência de aplicação nativa sem esforço

Utilizando o Spotify Connect, pode navegar, explorar e reproduzir música a partir de qualquer divisão da sua casa utilizando o seu dispositivo inteligente como telecomando. Com uma ligação directa ao Spotify, pode reproduzir música directamente a partir da nuvem para que o seu dispositivo inteligente possa ser utilizado para chamadas, vídeos e até para este ficar fora do alcance sem interromper a sua música. Isto também é benéfico para a bateria, visto que a energia utilizada para a música é minimizada. Todas as fantásticas funcionalidades do Spotify estão disponíveis, desde as listas prontas a ouvir até às suas elevadas taxas de amostragem. Tudo o que precisa para descobrir novas músicas e ouvi-las no seu melhor.