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Descontinuado
HTL5160B/12
Nitidez de voz inigualável de 3.1 canais
Melhore o seu televisor com nitidez de voz melhorada e som virtual surround para uma melhor experiência cinematográfica. Comece a desfrutar de som de alta qualidade e de uma experiência de reprodução perfeita com as suas aplicações de música favoritas com este Soundbar com Google Cast.
Subwoofer sem fios 3.1
Google Cast e Spotify Connect
Bluetooth e NFC
1 entrada HDMI e saída HDMI ARC
Altifalante bidireccional para a melhor nitidez e gama dinâmica explosiva
Emparelhe dispositivos Bluetooth® facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou tablet com NFC na área NFC de um soundstage para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth® e começar a transmissão de música.
Utilizando o Spotify Connect, pode navegar, explorar e reproduzir música a partir de qualquer divisão da sua casa utilizando o seu dispositivo inteligente como telecomando. Com uma ligação directa ao Spotify, pode reproduzir música directamente a partir da nuvem para que o seu dispositivo inteligente possa ser utilizado para chamadas, vídeos e até para este ficar fora do alcance sem interromper a sua música. Isto também é benéfico para a bateria, visto que a energia utilizada para a música é minimizada. Todas as fantásticas funcionalidades do Spotify estão disponíveis, desde as listas prontas a ouvir até às suas elevadas taxas de amostragem. Tudo o que precisa para descobrir novas músicas e ouvi-las no seu melhor.
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3.2
de 5
27
Críticas
Watchmaster
04/05/2018
United Kingdom
Soundbar speaker HTL5160B 3.1 CH
I bought this on the strengh of a review on a respected web site and it does not disappoint. It is a good looking, well made high quality product. Excellent materials and manufacture. What you expect from a brand with a long standing reputation like Philips.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTL5160B Soundbar speaker
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTL5160B Soundbar speaker
Cram
21/05/2016
France
Très bon produit
Le 3.1 est vraiment un plus. Le caisson de basse est très puissant. La qualité acoustique est de très bon niveau. Le Design est parfait et sait se faire oublier dans le salon. La connectivité de cette barre est vraiment complète. Philips a même pensé à fournir le câble optique, et c'est très bien pour les téléviseurs qui ne sont pas équipés du port HDMI ARC. Le seul point négatif, est la petite LED, qui malgré les 3 régales, reste très lumineuse. J'espère que Philips fera une mise à jour du logiciel, de sorte que cette LED s'éteigne après quelques secondes. Je reste malgré cela, extrêmement satisfait de la qualité et du rendu sonore ne cette barre. Merci à toute l'équipe Philips.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTL5160B Barre de son
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTL5160B Barre de son
mike2784
23/12/2016
België
un son exceptionnel
un son énorme un subwoofer avec un énorme rendu en terme de bass la barre de son procure un bon son d'aigu et médium une simplicité de configuration avec l'application
Esta avaliação foi feita para HTL5160B Barre de son
Esta avaliação foi feita para HTL5160B Barre de son
A disponibilidade do serviço de música depende do país. Visite o Web site do serviço de música relevante para obter mais informações.
É necessária uma conta Spotify Premium para este altifalante.