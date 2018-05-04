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Descontinuado

Altifalante SoundBar

HTL5160B/12

3.2

| (27) Críticas

Nitidez de voz inigualável de 3.1 canais

Melhore o seu televisor com nitidez de voz melhorada e som virtual surround para uma melhor experiência cinematográfica. Comece a desfrutar de som de alta qualidade e de uma experiência de reprodução perfeita com as suas aplicações de música favoritas com este Soundbar com Google Cast.

Ver todos os benefícios

com Google Cast e Spotify Connect

Nitidez de voz inigualável de 3.1 canais

  • Subwoofer sem fios 3.1

  • Google Cast e Spotify Connect

  • Bluetooth e NFC

  • 1 entrada HDMI e saída HDMI ARC

Altifalante bidireccional para melhor nitidez e gama dinâmica

Altifalante bidireccional para melhor nitidez e gama dinâmica

Altifalante bidireccional para a melhor nitidez e gama dinâmica explosiva

Um só toque com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth

Um só toque com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth

Emparelhe dispositivos Bluetooth® facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou tablet com NFC na área NFC de um soundstage para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth® e começar a transmissão de música.

Spotify Connect para uma experiência de aplicação nativa sem esforço

Spotify Connect para uma experiência de aplicação nativa sem esforço

Utilizando o Spotify Connect, pode navegar, explorar e reproduzir música a partir de qualquer divisão da sua casa utilizando o seu dispositivo inteligente como telecomando. Com uma ligação directa ao Spotify, pode reproduzir música directamente a partir da nuvem para que o seu dispositivo inteligente possa ser utilizado para chamadas, vídeos e até para este ficar fora do alcance sem interromper a sua música. Isto também é benéfico para a bateria, visto que a energia utilizada para a música é minimizada. Todas as fantásticas funcionalidades do Spotify estão disponíveis, desde as listas prontas a ouvir até às suas elevadas taxas de amostragem. Tudo o que precisa para descobrir novas músicas e ouvi-las no seu melhor.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.2

de 5

27

Críticas

04/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Soundbar speaker HTL5160B 3.1 CH

I bought this on the strengh of a review on a respected web site and it does not disappoint. It is a good looking, well made high quality product. Excellent materials and manufacture. What you expect from a brand with a long standing reputation like Philips.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTL5160B Soundbar speaker

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTL5160B Soundbar speaker

21/05/2016

France

France

Très bon produit

Le 3.1 est vraiment un plus. Le caisson de basse est très puissant. La qualité acoustique est de très bon niveau. Le Design est parfait et sait se faire oublier dans le salon. La connectivité de cette barre est vraiment complète. Philips a même pensé à fournir le câble optique, et c'est très bien pour les téléviseurs qui ne sont pas équipés du port HDMI ARC. Le seul point négatif, est la petite LED, qui malgré les 3 régales, reste très lumineuse. J'espère que Philips fera une mise à jour du logiciel, de sorte que cette LED s'éteigne après quelques secondes. Je reste malgré cela, extrêmement satisfait de la qualité et du rendu sonore ne cette barre. Merci à toute l'équipe Philips.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTL5160B Barre de son

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTL5160B Barre de son

23/12/2016

België

België

un son exceptionnel

un son énorme un subwoofer avec un énorme rendu en terme de bass la barre de son procure un bon son d'aigu et médium une simplicité de configuration avec l'application

Esta avaliação foi feita para HTL5160B Barre de son

Esta avaliação foi feita para HTL5160B Barre de son

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Avisos legais

  1. A disponibilidade do serviço de música depende do país. Visite o Web site do serviço de música relevante para obter mais informações.

  2. É necessária uma conta Spotify Premium para este altifalante.