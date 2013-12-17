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Descontinuado
HTS3538/12
Som surround poderoso
Melhore a sua experiência de entretenimento em casa com o sistema de cinema em casa HTS3538 da Philips. Os diafragmas expostos dos altifalantes oferecem um som surround potente de 600 W e o aumento da resolução de vídeo de DVD para 1080p via HDMI oferece imagens com uma qualidade próxima à do HD.
DVD
Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.
3.0
de 5
8
Críticas
chango
17/12/2013
España
muy buen sonido y usabilidad
Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.
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Esta avaliação foi feita para HTS3538 5.1 Home theater
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jaws67
21/07/2013
Nederland
Dit product voldoet prima
Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.
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steven
07/08/2013
België
prijs kwaliteit
prijs kwaliteit zit deze home cinema goed. Kamer waar deze staat is niet groot en daar komt 600 watt zeker tot zijn recht als je in een grotere kamer gaat plaatsen denk ik dat je een zwaarder versie moet kiezen. Geluid is zeer mooi en vol, al vind ik dat de suround speakers soms te luid staan hierdoor heb je soms het gevoel dat het geluid van achter je komt ipv. van voor. Radio en menu's zijn oubollig! radio heeft geen rds menu's zijn saai en onoverzichtelijk. display heeft een niet zo makkelijk leesbaar lettertype. Hdmi- cec aansluiting en optische ingang werken goed, hierdoor kan je makkelijk werken met maar 1 remote.
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