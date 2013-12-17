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Descontinuado

Cinema em casa 5.1

HTS3538/12

3

| (8) Críticas

Som surround poderoso

Melhore a sua experiência de entretenimento em casa com o sistema de cinema em casa HTS3538 da Philips. Os diafragmas expostos dos altifalantes oferecem um som surround potente de 600 W e o aumento da resolução de vídeo de DVD para 1080p via HDMI oferece imagens com uma qualidade próxima à do HD.

Ver todos os benefícios

Som do sistema de cinema em casa

Som surround poderoso

  • DVD

Potência RMS de 600 W que oferece um excelente som para filmes e música

Potência RMS de 600 W que oferece um excelente som para filmes e música

Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica

Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.

Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso

Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso

Especificações técnicas

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Críticas

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3.0

de 5

8

Críticas

5
2

17/12/2013

España

España

muy buen sonido y usabilidad

Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.

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Esta avaliação foi feita para HTS3538 5.1 Home theater

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21/07/2013

Nederland

Nederland

Dit product voldoet prima

Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.

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07/08/2013

België

België

prijs kwaliteit

prijs kwaliteit zit deze home cinema goed. Kamer waar deze staat is niet groot en daar komt 600 watt zeker tot zijn recht als je in een grotere kamer gaat plaatsen denk ik dat je een zwaarder versie moet kiezen. Geluid is zeer mooi en vol, al vind ik dat de suround speakers soms te luid staan hierdoor heb je soms het gevoel dat het geluid van achter je komt ipv. van voor. Radio en menu's zijn oubollig! radio heeft geen rds menu's zijn saai en onoverzichtelijk. display heeft een niet zo makkelijk leesbaar lettertype. Hdmi- cec aansluiting en optische ingang werken goed, hierdoor kan je makkelijk werken met maar 1 remote.

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