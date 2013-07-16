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Descontinuado

Cinema em casa 5.1

HTS3583/12

3

| (3) Críticas

Som surround poderoso

Melhore a sua experiência de entretenimento em casa com o sistema de cinema em casa HTS3583 da Philips. Os diafragmas expostos dos altifalantes oferecem um som surround poderoso de 600 W e uma reprodução envolvente de discos Blu-ray 3D.

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Com Blu-ray 3D

Som surround poderoso

  • Smart TV

  • Blu-ray 3D

Potência RMS de 600 W que oferece um excelente som para filmes e música

Potência RMS de 600 W que oferece um excelente som para filmes e música

Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente

Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente

Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.

Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.0

de 5

3

Críticas

4
2

16/07/2013

Österreich

Österreich

Das Produkt hält was es verspricht

Die Anleitung zum Aufbau war sehr hilfreich. Einfache Inbetriebnahme. Gutes Sound und gutes Bild, wie gewünscht. Ich bin sehr zufrieden und würde es jedem weiterempfehlen.

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Esta avaliação foi feita para HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

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05/04/2014

Deutschland

Deutschland

Günstiges Gerät

Nettes Gerät - aber leider nur mit marginalen Funktionen. Radio bietet kein RDS. Leider nur ein HDMI-Eingang. HDMI-ARC-Kopplung mit Philips-TV (PFL4007) nur träge (dauert bis der Verstärker zuschaltet und manchmal laufen TV-Ton und Verstärker gemeinsam, was zu einen "Echo" führt und erst durch An- und Ausschalten des Verstärkers wieder behoben werden kann). Aufruf von Smart-TV erfordert häufig eine erneute Registrierung.

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10/09/2012

España

España

no cumple con las expectativas

Este producto no cumple con las expectativas que se podían esperar de un producto Philips y de ese precio. No tiene suficiente potencia (los 600 w seguro que no son reales). El sonido es prácticamente nulo en los primero 35 puntos de subida con el mando (y tiene 60). Otros home cinema de iguales características no se pueden poner a tope de sonido porque es demasiado y este a tope no es mucho. El easy link funciona fatal. No se sincroniza bien con la tv Philips que también tengo. En general me ha dejado decepcionado. No lo he devuelto porque lo compre por una web de venta online y me van a poner muchas pegas (y pagar los portes). No lo recomendaría a nadie (por lo menos por ese precio)

Esta avaliação foi feita para HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1

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