Smart TV para desfrutar de serviços online e aceder a multimédia no televisor

O sistema de cinema em casa e o leitor Blu-ray da Philips com Smart TV oferecem-lhe numerosas funcionalidades avançadas, incluindo Net TV, SimplyShare e MyRemote. O Net TV proporciona-lhe uma vasta gama de informações e entretenimento online no seu televisor para serviços como o video-on-demand. Com o SimplyShare, pode aceder a fotografias, música e vídeos guardados no seu PC a partir do conforto do seu sofá. Também pode utilizar o seu smartphone/tablet para controlar o seu sistema de cinema em casa através da aplicação Philips MyRemote.