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Descontinuado

Cinema em casa 5.1

HTS5593/12

3.8

| (12) Críticas

Som surround cinematográfico poderoso com graves profundos

Melhore a sua experiência de entretenimento em casa com o sistema de cinema em casa HTS5593 da Philips. Altifalantes com tubos de graves duplos com um som surround poderoso de 1000 W e uma reprodução envolvente de discos Blu-ray 3D.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Som surround cinematográfico poderoso com graves profundos

  • Som com graves duplos

  • Blu-ray 3D

Altifalantes potentes com tubos de graves duplos para um óptimo som

Altifalantes potentes com tubos de graves duplos para um óptimo som

Altifalantes poderosos com um sistema Bass Reflex e tubos de graves duplos que melhoram as frequências mais baixas e fornecem um som sólido com graves profundos. Conseguirá ouvir o murmúrio mais baixo ou o rugido mais profundo.

Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música

Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música

-

Especificações técnicas

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Críticas

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3.8

de 5

12

Críticas

2

22/09/2014

España

España

Magnífico sonido con todas las prestaciones tecnológicas

Tengo este equipo desde hace unas semanas y se puede afirmar que es uno de los mejores que hay disponibles en el mercado por su elevada calidad sonora con todas las prestaciones tecnológicas que se pueden precisar. Elegante diseño y materiales de gran calidad. Lo recomiendo

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Esta avaliação foi feita para HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1

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22/05/2013

Deutschland

Deutschland

gute Leistung

Besonders gut sind die Bild- und Tonleistungen in dieser Preisklasse. Auch positiv zu sehen ist, dass es die Möglickeit für Firmware-Updates gibt. Auch Blu Rays und DVDs werden sehr schnell eingelesen. Man kann auch die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher je nach Sitzpostion verändern. Das wird auch nicht bei jedem Gerät geboten. Ein insgesamt absolut überzeugendes Gerät, da es zumindestens für mich in erster Linie um Bild und Ton geht. Nicht so gut gefällt mir weniger, dass hier schon genannte zu dunkle Display, sondern vielmehr die gar nicht beleuchteten "Touch-Tasten" am Gerät und die zu scharfen Kanten beim Subwoofer. Auch die Lautstärke wird nicht beim abschalten gespeichert.

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Esta avaliação foi feita para HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

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03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Musik gut Sprache durchschnitt

Der Bass und die Musik sind klangrein. Die einzelnen Lautsprecher sind gut einzustellen. Ser gesprochene Ton ist etwas zu schwach.

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