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Descontinuado
HTS5593/12
Som surround cinematográfico poderoso com graves profundos
Melhore a sua experiência de entretenimento em casa com o sistema de cinema em casa HTS5593 da Philips. Altifalantes com tubos de graves duplos com um som surround poderoso de 1000 W e uma reprodução envolvente de discos Blu-ray 3D.
Som com graves duplos
Blu-ray 3D
Altifalantes poderosos com um sistema Bass Reflex e tubos de graves duplos que melhoram as frequências mais baixas e fornecem um som sólido com graves profundos. Conseguirá ouvir o murmúrio mais baixo ou o rugido mais profundo.
O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.
-
3.8
de 5
12
Críticas
Santi56
22/09/2014
España
Magnífico sonido con todas las prestaciones tecnológicas
Tengo este equipo desde hace unas semanas y se puede afirmar que es uno de los mejores que hay disponibles en el mercado por su elevada calidad sonora con todas las prestaciones tecnológicas que se pueden precisar. Elegante diseño y materiales de gran calidad. Lo recomiendo
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Esta avaliação foi feita para HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1
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Markus80
22/05/2013
Deutschland
gute Leistung
Besonders gut sind die Bild- und Tonleistungen in dieser Preisklasse. Auch positiv zu sehen ist, dass es die Möglickeit für Firmware-Updates gibt. Auch Blu Rays und DVDs werden sehr schnell eingelesen. Man kann auch die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher je nach Sitzpostion verändern. Das wird auch nicht bei jedem Gerät geboten. Ein insgesamt absolut überzeugendes Gerät, da es zumindestens für mich in erster Linie um Bild und Ton geht. Nicht so gut gefällt mir weniger, dass hier schon genannte zu dunkle Display, sondern vielmehr die gar nicht beleuchteten "Touch-Tasten" am Gerät und die zu scharfen Kanten beim Subwoofer. Auch die Lautstärke wird nicht beim abschalten gespeichert.
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Esta avaliação foi feita para HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
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gerwy
03/05/2014
Deutschland
Musik gut Sprache durchschnitt
Der Bass und die Musik sind klangrein. Die einzelnen Lautsprecher sind gut einzustellen. Ser gesprochene Ton ist etwas zu schwach.
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