Passar de escova de dentes a raspador de língua com um só clique

As escovas para língua TongueCare+ transformam rapidamente a sua escova de dentes Philips Sonicare num raspador de língua com potência sónica. Todas as escovas para língua encaixam na sua pega da escova de dentes Philips Sonicare, exactamente como uma cabeça de escova normal. Fáceis de utilizar, substituir e limpar, estas inovadoras escovas para língua são compatíveis com todas as pegas de escovas de dentes de encaixe Philips Sonicare, por isso, não poderia ser mais simples adicionar uma limpeza da língua à sua rotina diária de higiene oral. Compatível com todas as pegas das escovas de dentes Philips Sonicare excepto: PowerUp Battery e Essence.