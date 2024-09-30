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11336U2500C2
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11336U2500C2
Tipo de lâmpada: H3
Lâmpada LED de montagem direta
Design compacto
Luz branca fria de 6000 K
Número de lâmpadas: 2
Com as lâmpadas LED Philips Ultinon Access, a instalação é tão rápida e fácil que a respetiva retromontagem é uma brincadeira de crianças! Não são necessários controlos de compatibilidade nem anéis adaptadores: as lâmpadas LED Philips Ultinon Access são fornecidas com uma estrutura ultracompacta e uma base integrada compatível com IEC 60061. O seu design de encaixe direto possui a mesma área de ocupação das lâmpadas de halogéneo, permitindo uma instalação simples em espaços apertados. Encaixam facilmente em veículos equipados com lâmpadas do tipo H3 e asseguram uma ampla compatibilidade com a maioria dos modelos de veículos*.
As lâmpadas LED Philips Ultinon Access foram concebidas para oferecer um melhor desempenho de feixe de luz do que as lâmpadas de halogéneo num design compacto e universal. Utilizando as mais recentes inovações em tecnologia LED, proporcionam o mesmo fluxo luminoso que as lâmpadas de halogéneo ECE padrão, mas melhoram significativamente o desempenho do feixe utilizando menos energia. As lâmpadas LED Philips Ultinon Access proporcionam aos condutores uma melhor visão em estrada, facilitando a deteção de obstáculos e a condução com maior segurança.
Tecnologicamente avançada, a iluminação Philips é reconhecida na indústria automóvel há mais de 100 anos. Conscientes de que o desempenho dos nossos produtos depende da sua excelente integração num ambiente automóvel moderno e rigoroso, concebemos os nossos produtos o mais próximo possível dos padrões da indústria. As nossas lâmpadas LED Philips Ultinon Access estão em conformidade com as normas EMI relativas a interferência eletromagnética. Concebidas com precisão para suportar os rigores da vida automóvel moderna, a utilização das nossas lâmpadas não interfere com o funcionamento regular de outras peças do veículo.
3.8
de 5
256
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
É da sua responsabilidade assegurar que a utilização das luzes LED retrofit cumpre os requisitos legais locais aplicáveis.
Garantia de 2 anos. Aceda a Philips.com/auto-warranty para saber mais sobre a nossa política de garantia