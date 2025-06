O EasyLink controla todos os dispositivos HDMI ligados por HDMI CEC

Não quer utilizar vários telecomandos para controlar todos os seus produtos no seu ecosistema de entretenimento em casa. Com o EasyLink através de HDMI-CEC, pode utilizar o telecomando STB para controlar (p. ex. ligar/desligar todo o sistema em simultâneo) os outros dispositivos compatíveis com HDMI-CEC. O EasyLink utiliza o cabo HDMI padrão para transferir os comandos do sistema. Quando prime um botão no telecomando STB, ele enviará automaticamente sinais relevantes para o televisor ou outros dispositivos compatíveis com HDMI-CEC.