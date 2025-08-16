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Descontinuado

Sistema micro de som clássico

MC147/12

4.6

| (12) Críticas | 91% recomendam este produto

Obcecado pelo som

Sintonize um som perfeito com design inacreditavelmente compacto. O sistema micro de música clássico da Philips melhora a sua vida e enriquece a sua experiência de audição de música. Basta premir a tecla de reprodução para desfrutar de um som envolvente e de graves dinâmicos.

Ver todos os benefícios

Descontraia com música fantástica

Obcecado pelo som

  • Cassete

Potência de saída total de 4 W RMS

Potência de saída total de 4 W RMS

Este sistema tem 4 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Funções de despertar e temporizador

Funções de despertar e temporizador

Muitos despertadores incluem várias opções de alarme. Este rádio relógio Philips desperta-o ao som da rádio ou do tradicional sinal sonoro do alarme. O temporizador permite-lhe programar a duração necessária para a música coincidir com o tempo que, normalmente, demora a adormecer. Independentemente do que procurar num despertador, seja um sinal sonoro matinal que emite um tom constante ou a possibilidade de ouvir a sua música favorita enquanto adormece, este rádio relógio satisfaz todas as suas necessidades.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.6

de 5

12

Críticas

91%

recomendam este produto

2
1

16/08/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great Hifi

This Micro HI-FI Come's Equiped with great speakers a cassette player that records radio am/fm cd Player and Audio in its a brilliant system Sound quality is tip top. Could,nt be happier thanks phillips love this Brand,

Pontos positivos

Cassette player Dynamic Bass Boost Radio CD Player Speakers Are Great Quality

Pontos negativos

None Whatsoever

Esta avaliação foi feita para MC147 Micro Hi-Fi System

Data de utilização 2025-07-16

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Data de utilização 2025-07-16

05/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant for the price

I bought this as a cheap alternative for my broken down mini hi-fi. Just a temporary purchase. It is brilliant and serves all my needs and I will not be purchasing anything else to replace it. Excellent bass (DBB), good because I can play my old tapes, the AUX has allowed me to connect my separate cd player, the auto radio tuning is excellent with easy pre-sets. Playing through my own speakers the sound is perfect. The remote control is compact and simple to use. Perfect fitting for size where I wanted it.

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Top marks

My micro system is "just the job" I think.It's compact,looks good and more importantly sounds good.I also got it for a bargain price. Overall I am very pleased with it and would recommend it to anyone.

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