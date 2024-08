Visor LCD a cores para um controlo cómodo

Dê vida à sua experiência de audição com um LCD com cores vivas e desfrute de um controlo cómodo e simples de toda a sua música. Enquanto ouve as suas canções favoritas, a imagem do álbum é apresentada no ecrã, dando vida e cor às canções. A selecção de faixas é extremamente simples, visto que o LCD com várias linhas lhe apresenta as canções ordenadas por género, artista ou álbum.