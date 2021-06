Ecrã táctil para fácil navegação

O controlo através do ecrã táctil permite comandar o dispositivo bastando premir os botões no ecrã em vez dos botões físicos do dispositivo. Basta ligar o dispositivo e a interface de utilizador é apresentada no visor LCD com todas as opções de controlo. O controlo do ecrã táctil combina a tecnologia do visor LCD com sensores de pressão e um potente microprocessador digital. Quando prime com o dedo uma área específica do ecrã, o respectivo sinal é enviado para o processador e o comando é imediatamente executado.