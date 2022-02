Transmitir ou transferir sem fios a música e fotografias do seu PC/ MAC

O seu PC/ MAC tem imensa música que pode transmitir comodamente para o seu dispositivo áudio Philips – sem confusão de cabos. Partilhe as suas músicas favoritas com outras pessoas numa festa ou desfrute-as no conforto de sua casa. Melhor ainda, transfira e guarde a sua música no disco rígido do seu dispositivo e desfrute da sua colecção em qualquer altura, mesmo quando o seu PC/ MAC não estiver disponível. Faça o mesmo para as suas colecções de fotografias e veja-as à vontade enquanto ouve música. Abra os tesouros do seu PC/ MAC com a comodidade da transmissão sem fios.