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Descontinuado

Sistema micro de música

MCM1150/12

3.9

| (11) Críticas | 90% recomendam este produto

Som rico e poderoso

Ouça todas as suas músicas favoritas no seu leitor de música portátil com USB Directo e entrada de áudio. Este sistema micro de som da Philips também reproduz CD de MP3 e CD-R/RW e está equipado com altifalantes Bass Reflex para graves poderosos e dramáticos.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Som rico e poderoso

  • CD, CD de MP3, USB, FM

  • máx. 20 W

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos (Equilibrado, Límpido, Potente, Envolvente e Vivo) para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.9

de 5

11

Críticas

90%

recomendam este produto

1

13/10/2018

België

België

Super

Fonctionne à merveille, un très bon son ! Mais, j'ai rencontré un problème quand je branche un téléphone je trouve que le son ne vas pas fort. Mais, il reste très bon !

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM1150 Microchaîne

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM1150 Microchaîne

13/04/2016

België

België

Erg tevreden

Mooi muzieksysteem met een geweldig geluid. Boxen zijn voorzien van geweldige bass. Veel mogelijkheden. Geweldig!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM1150 Micromuzieksysteem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM1150 Micromuzieksysteem

14/08/2015

Deutschland

Deutschland

Alles super!

Alles super! Ich bin mit Philips Mini Stereoanlage MCM1150 ganz zufrieden.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM1150 Mini Stereoanlage

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Esta avaliação foi feita para MCM1150 Mini Stereoanlage

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