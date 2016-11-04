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Descontinuado
Para um sistema micro completo
Desfrute de um som fantástico graças ao Micro Sistema MCM149, verdadeiramente compacto e elegante. Ouças as suas canções preferidas em formato MP3-CD através do poderoso Dynamic Bass Boost.
Reprodução de CD MP3/WMA
Design compacto
Este sistema tem 4 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.
Muitos despertadores incluem várias opções de alarme. Este rádio relógio Philips desperta-o ao som da rádio ou do tradicional sinal sonoro do alarme. O temporizador permite-lhe programar a duração necessária para a música coincidir com o tempo que, normalmente, demora a adormecer. Independentemente do que procurar num despertador, seja um sinal sonoro matinal que emite um tom constante ou a possibilidade de ouvir a sua música favorita enquanto adormece, este rádio relógio satisfaz todas as suas necessidades.
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Eindhoven1978
04/11/2016
España
Cumple con lo que dicen.La mcm 149 es una microcadena todoterreno!!
Ya me conoceis.Colecciono microcadenas philips porque es mi gran pasion y mi ultima conquista ha sido la todo en uno Philips mcm 149/12.Para grabar un mp3- cd fue una gran odisea.Hasta que lei del formato UDF/ISO9660 JOLIET.Mis pruebas para grabar mp3- cds perfectos salieron a buen puerto con ese formato.Disfruto del mp3 como nunca,porque antes de descubrir ese formato los mp3- cds me saltaban.Ya no.Esteticamente es compacta y preciosa.
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Esta avaliação foi feita para MCM149 Microcadena Hi-Fi
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Hyzonn
11/06/2017
France
Bonne chaîne hifi !
Ça fait plus de 5 ans que j'ai cette chaîne hifi et elle fonctionne toujours aussi bien qu'au premier jour, si ce n'est juste le lecteur CD qui ne fonctionne plus depuis quelques mois (moteur HS ?). Ce que je repochais juste à cette chaîne hifi c'était de ne pas pouvoir ajuster le volume du réveil, car au temps où je m'en servais (maintenant je peux plus car le lecteur CD est HS), quand le réveil sonne il pouvait réveiller la maison tellement c'était fort (volume à 12/32 pendant un silence complet ça fait assez fort). Sinon je n'ai rien d'autre à rajouter, à part le fait que je n'ai pas réussi à trouver la puissance réelle des enceintes, c'est indiqué 2x2 Watts mais ça me paraît un peu faible quand j'ai testé les basses au volume max (bonjour les voisins xD) mais au pire c'est pas si grave, ça marche bien c'est le principal. Je recommande !
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Esta avaliação foi feita para MCM149 Microchaîne hi-fi
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