ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Uma ferramenta, modelação completa
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uma ferramenta, modelação completa
  • Uma ferramenta, modelação completa
  • Uma ferramenta, modelação completa
  • Uma ferramenta, modelação completa
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uma ferramenta, modelação completa
  • Uma ferramenta, modelação completa
  • Uma ferramenta, modelação completa

All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5950/15

4.4
| (1778) Críticas | 90% recomendam este produto
Uma ferramenta, modelação completa
Crie o seu estilo pessoal com este aparador versátil, que inclui 12 acessórios de qualidade para estilizar o rosto, a cabeça e o corpo. As lâminas em aço inoxidável de afiação automática mantêm-se tão afiadas como no primeiro dia, sem lubrificação, para um aparar preciso.
Ver todos os benefícios

Para rosto, cabelo e corpo

Uma ferramenta, modelação completa

  • 12 em 1: rosto, cabeça e corpo

  • Lâminas em aço auto-afiáveis

  • Tecnologia BeardSense

Tudo-em-um para rosto, cabeça e corpo

Este aparador tudo-em-um oferece 12 ferramentas para todas as suas necessidades de cuidados. Apare e estilize de forma conveniente os seus pelos faciais e corporais e o seu cabelo.

Consiga um corte uniforme e contornos definidos

O aparador e o seu conjunto com vários pentes oferece 14 regulações de comprimento entre 0,5 e 16 mm em intervalos de precisão de 1 mm para estilos de barba mais curtos e compridos. O design estreito do acessório aparador de precisão facilita a criação de contornos definidos e detalhes finos. Finalize as bochechas, o queixo e o pescoço com o aparador em metal para obter o look pretendido.

Diga adeus aos pelos corporais

Corte os pelos em qualquer zona abaixo do pescoço com conforto com o nosso acessório do depilador para o corpo. Um sistema de proteção da pele único protege as áreas sensíveis enquanto corta pelos tão rente quanto 0,5 mm. Também pode aparar pelos corporais com o pente de encaixe.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

1778

Críticas

90%

recomendam este produto

07/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Polivalência eficiente

Prático, eficiente e polivalente. Fácil de usar e limpar, multíplas funcionalidades.

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

24/10/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muita variedade e qualidade

Produto excelente. Tem paa todos os tamanhos e muito pratica de usar.

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

10/10/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Bom produto

É precisa e tem boa autonomia. Fácil de manusear e limpar.

Pontos positivos

Precisa e boa autonomia

Pontos negativos

Deveria ter estojo específico para os acesórios

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Com base no corte de pelos faciais 2 a 3 vezes por semana, cada sessão com uma duração média de 11,5 minutos