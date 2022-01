Apare pelos do nariz, orelhas, sobrancelhas e detalhes com conforto total

Remova facilmente pelos indesejados do nariz e das orelhas de forma eficiente. Certifique-se de que as narinas estão limpas antes de utilizar e introduza cuidadosamente o aparador no interior do nariz, no máximo, 0,5 cm, fazendo-o circular lentamente. Ao aparar pelos das orelhas, certifique-se de que as orelhas não têm cera. Para os pelos das sobrancelhas, deslize um dos dois pentes (3 e 5 mm) para os sulcos e apare com uma ligeira pressão, movimentando no sentido oposto ao do crescimento dos pelos para aparar de forma uniforme até ao comprimento pretendido. Ajuste o ângulo para aparar, dar forma e definir os contornos da sua barba ou pera com a cabeça do modelador de precisão.