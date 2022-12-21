ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização

Descontinuado

Rádio Original

ORT7500/10

3.5

| (97) Críticas

O rádio Original

Divirta-se ao máximo com este rádio Original. O charme dos Anos 50 conferido pelo design do rádio de 1955 da Philips é combinado com um óptimo som, fornecendo-lhe graves potentes e rádio DAB+ e FM cristalina, para além de música sem fios de dispositivos inteligentes via Bluetooth

Ver todos os benefícios

O rádio Original

  • Bluetooth®

  • DAB+, FM

  • Porta USB para carregamento

  • 20 W

Reproduza música sem fios no telemóvel e no computador graças à tecnologia Bluetooth

Reproduza música sem fios no telemóvel e no computador graças à tecnologia Bluetooth

Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Compatível com DAB+ e FM para uma experiência de rádio completa

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.5

de 5

97

Críticas

21/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Ignore the other review

So what if it doesn't have an obscure feature another radio has? It looks and sounds fantastic next to my bed and I can play music from my phone or MP3 player without cables. It's very easy to set up and use (the DAB tuned quickly and automatically) and I also find the charging socket very handy. Best of all, the clock on the display is just the right size and isn't too bright to light up the room at night.

Pontos positivos

Good sound, deep and with plenty of bass. Looks fantastic. Easy to set up.

Pontos negativos

To be fair, the buttons are a little difficult to press without holding it (they're very firm).

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ORT7500 Original radio

Data de utilização 2020-12-21

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ORT7500 Original radio

Data de utilização 2020-12-21

02/03/2017

Nederland

Nederland

Mooie radio met prima geluid.

Mooi design en zeer goed geluid, staat op kantoor en ik krijg louter leuke reacties! Wat erg jammer is dat de app die is ontwikkeld voor de bluetooth bediening vanaf het begin niet goed werkte en inmiddels helemaal niet meer.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ORT7500 Original-radio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ORT7500 Original-radio

11/04/2016

Danmark

Danmark

Herlig lyd

Denne radio har overrasket mig. Den har en meget behagelig lyd, faktisk er den så god, at jeg glæder mig til at høre den, uanset hvad der er på programmet. Jeg har en bred musiksmag og lytter både til jazz og klassisk, og både ældre og nyere mysik. Jeg har besluttet at købe en radio mere, så min kone også kan have glæde af den herlige lyd.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ORT7500 Original radio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ORT7500 Original radio

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis