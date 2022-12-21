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Descontinuado
ORT7500/10
O rádio Original
Divirta-se ao máximo com este rádio Original. O charme dos Anos 50 conferido pelo design do rádio de 1955 da Philips é combinado com um óptimo som, fornecendo-lhe graves potentes e rádio DAB+ e FM cristalina, para além de música sem fios de dispositivos inteligentes via Bluetooth
Bluetooth®
DAB+, FM
Porta USB para carregamento
20 W
O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.
3.5
de 5
97
Críticas
richazoo
21/12/2022
United Kingdom
Ignore the other review
So what if it doesn't have an obscure feature another radio has? It looks and sounds fantastic next to my bed and I can play music from my phone or MP3 player without cables. It's very easy to set up and use (the DAB tuned quickly and automatically) and I also find the charging socket very handy. Best of all, the clock on the display is just the right size and isn't too bright to light up the room at night.
Pontos positivos
Good sound, deep and with plenty of bass. Looks fantastic. Easy to set up.
Pontos negativos
To be fair, the buttons are a little difficult to press without holding it (they're very firm).
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ORT7500 Original radio
Data de utilização 2020-12-21
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Data de utilização 2020-12-21
Pep69
02/03/2017
Nederland
Mooie radio met prima geluid.
Mooi design en zeer goed geluid, staat op kantoor en ik krijg louter leuke reacties! Wat erg jammer is dat de app die is ontwikkeld voor de bluetooth bediening vanaf het begin niet goed werkte en inmiddels helemaal niet meer.
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Churchwood
11/04/2016
Danmark
Herlig lyd
Denne radio har overrasket mig. Den har en meget behagelig lyd, faktisk er den så god, at jeg glæder mig til at høre den, uanset hvad der er på programmet. Jeg har en bred musiksmag og lytter både til jazz og klassisk, og både ældre og nyere mysik. Jeg har besluttet at købe en radio mere, så min kone også kan have glæde af den herlige lyd.
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