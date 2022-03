Sincronização automática de hora assegura a hora certa sem confusões

Com a definição automática da hora no seu rádio relógio não precisa de voltar a acertar a hora. O relógio sincroniza-se automaticamente com os sinais de rádio, mesmo quando está desligado, e actualiza-se autonomamente no intervalo de um minuto, quando há uma necessidade imediata de ajuste. Este efectua sincronizações de rotina com os sinais de rádio para assegurar que mantém sempre a hora certa. Desde a primeira vez que retira o rádio relógio da caixa, até ao momento em que ocorre uma falha de energia, pode confiar no seu produto Philips para saber a hora certa, sem confusões e de forma fiável.